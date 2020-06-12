Будут ли стрелять в Беларуси этим летом









Но ужас, выяснилось вдруг, что на шестой срок не хотят его избирать белорусы, взбрыкнули не по-детски, надоел…





Единственный соцопрос, который возможно было провести в стране независимым СМИ (электоральная и прочая социология в Беларуси, что генетика при Сталине, — продажные девки империализма) показал, что голосовать за Лукашенко готовы только от 3 до 7 процентов избирателей.





Тысячи людей доказывают социологию ногами, выстаивая часами чуть ли не километровые очереди, чтобы поставить свою подпись за выдвижение независимых кандидатов, главное, чтоб не за Лукашенко. Основных их трое, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший дипломат из первой лукашенковской команды Валерий Цепкало и популярный блогер Сергей Тихановский. Последнего на днях уже вышибли из игры, упрятав в СИЗО по сфабрикованному обвинению в организации несанкционированного митинга и угрожая реальным сроком.





Главное острие атаки — банкир Бабарико. Лукашенко почти открыто называет его российским кандидатом, — акционерами банка, которым он руководил 20 лет, являются «Газпром» и «Газпромбанк», им принадлежит по 49,8% акций банка.





Они «пришли и за чьи-то деньги хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку. А вы видите, за чьи деньги», — горячился неделю назад президент, отправляя в отставку старое правительство и назначая новое во главе с силовиком.

В тот день Александр Григорьевич был взвинчен необычайно. Он пугал народ свой, который всегда «под плеткой ходил», настолько искренне, что казалось, был напуган и сам:





«Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним!»









Страну, сказал он, «не отдаст».

Это Лукашенко к своим обращался.

Для чужих, — тех, кто «оттяпал часть территории» у Украины, он нашёл другие слова, строго напомнив им, что наши ракеты «в форточки влетают».





Угроза кровопускания заставила белорусов реагировать адекватно.

«Любителям пострелять, — ответил своему президенту автор одного из неподцензурных медиа, — хотел бы напомнить о трагической судьбе Николае Чаушеску (коммунистический диктатор Румынии), которого вместе с женой Еленой расстреляли те же самые «силовики», которых он послал утопить в людской крови непокорный Тимишоаре»





И добавил: «Кроме того, на месте Дмитрия, Виктора и даже Николая Лукашенко (раз их отец так любит вспоминать покойного Ислама Каримова) я бы задумался над грустной судьбой дочери Ислама Абдугани́евича Гульнары Каримовой, которая оказалась в тюрьме, как только власть в Узбекистане сменилась».





После этого в Беларуси началась дискуссия, — станут ли силовики стрелять в людей боевыми, если получат приказ?

Мнения разделились…





Александр Григорьевич тоже ещё, видать, не определился, как дальше со своими поступать. Начальнице ЦИК Лидии Ермошиной он вчера, по ее словам, дал указание(прямо так!) зарегистрировать всех кандидатов, которые соберут необходимое число подписей. Виктор Бабарико должен быть первым из них, он их собрал уже больше 300 тысяч… Это с одной стороны





А с другой, сегодня в его Белгазпромбанке прошли тотальные обыски и изъятия документов, комитет государственного контроля возбудил уголовные дела. Претендент на президентское кресло пока не «имеет процессуального статуса», заявили в ведомстве. Бабарико провёл сегодня экстренную пресс-конференцию: «это политический заказ, у власти нет на меня компромата, давят на близких мне людей»









Российские акционеры Белгазпромбанка заявили о поддержке и готовности способствовать разрешению ситуации. Градус ситуации растёт и Лукашенко сегодня заговорил о «так называемой этой президентской кампании» и «альтернативных так называемых кандидатах».





И как заметил в этой связи один внимательный минский наблюдатель, — «выборы могут быть просто отменены, как только станет понятно, что они из так называемых выборов превращаются в настоящие, — а они превращаются».





И на парад Победы в Москву Александр Григорьевич пока не собирается.

Оставлять страну «без плетки», поди, рискованно…