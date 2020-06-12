«Горячая линия» по вопросам необоснованного увольнения работников открыта в Комитете госконтроля

Источник материала: ОНТ

По итогам недавнего совещания у Президента по актуальным общественно-политическим вопросам в Комитете госконтроля открыта «горячая линия» по вопросам необоснованного увольнения работников.

Она начинает работу 12 июня. До 19 июня по телефону на вашем экране можно сообщить о случаях увольнении нанимателями (либо принуждении к увольнению) в период с 1 марта текущего года по настоящее время. Звонки принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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