Счастливого пути, выпускники!

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Каждый миг неповторим, а миг выпускного вечера — тем более. В эти щемяще трепетные минуты крепко держишь за руку детство, и неуверенно, но с интересом протягиваешь ладонь будущему. 10 июня в школах Дубровенского района прошло торжественное вручение аттестатов. Уникальный миг в почетном статусе «Выпускник-2020» ощутил на себе 61 вчерашний одиннадцатиклассник.

Эпидемиологическая ситуация внесла ощутимые коррективы в выпускной формат, отменив ставший уже хорошей традицией районный бал выпускников. В большинстве школ вручение аттестатов прошло на свежем воздухе на пришкольных площадках. Пусть не традиционный, но выпускной вечер — всегда ожидаемый, такой теплый и неповторимый остается в памяти навсегда. Важно сказать, что во время проведения мероприятий были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья обучающихся с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения.

С достижением знаковой вершины на пути к взрослой жизни выпускников средней школы №1 г.Дубровно пришел поздравить председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов.

—Дорогие выпускники! Сегодня важный день в вашей жизни: вы получаете аттестаты зрелости. Теперь вы вправе принимать ответственные решения, выбирать жизненный путь, профессию. Не стоит бояться трудностей, без них не обходится ни одна дорога. Желаю вам сделать правильный выбор дальнейшего пути, целеустремленности в преодолении всех подводных течений. Но в любой ситуации оставайтесь людьми. Помните, что в вас продолжение истории Дубровенщины, — сказал, обращаясь к выпускникам А.Лукашов.

Он вручил аттестаты зрелости 29 выпускникам средней школы, пятеро из которых — отличники учебы. С золотой медалью школу окончили Анна Менделева, Кристина Тимошевская, Валерия Мовчан, Елизавета Ивкина, Никита Ковалев.

























































Среднюю школу №2 г.Дубровно окончил 21 выпускник. Аттестат особого образца получила выпускница школы Анастасия Котикова. За высокие достижения на третьем этапе республиканской олимпиады выпускники средней школы №2 Роман и Владимир Могиленко поощрены денежной премией.

В текущем учебном году выпускниками стали шесть учащихся Добрынской детский сад-средней школы. Стоит отметить, что пять из них получали образование в первом профильном классе аграрной направленности, созданном в Дубровенском районе. Учащиеся класса на протяжении двух лет углубленно изучали биологию, географию, а также посещали факультативные занятия «Введение в аграрные профессии». Особенностью этих занятий стала их ориентированность на осознанный выбор профессий сельскохозяйственного профиля, формирование представления о будущей трудовой деятельности.

—Учащиеся аграрных классов получают знания в области сельского хозяйства, что позволит лучше понимать сельскохозяйственные профессии и их сложность; смогут увереннее планировать свое профессиональное будущее, а значит, точнее оценивать перспективы трудоустройства и работы в аграрной сфере, — отметил классный руководитель Алексей Витальевич Чечуев.

Проникновенно звучали искренние слова благодарных учеников Калиновской средней школы. И адресовались они тем, кто их любил и верил в них, заботился и воспитывал, учил и советовал, был всегда рядом, — учителям и родителям.

Школьные экзамены, выпускной и беззаботное детство позади. Выпускники простились со школой, с прекрасной, интересной, незабываемой школьной жизнью. Простились со своими учителями, которые открыли для них мир знаний, научили трудолюбию и усердию, стремились воспитать их честными и достойными людьми. Впереди у выпускников централизованное тестирование, выбор профессии, принятие важных и ответственных решений, новые заботы. Их будет много во взрослой жизни. Но ничто и никогда не сможет заглушить воспоминания о счастливых одиннадцати школьных лет. В добрый путь, выпускники 2020!

В Витебской области свидетельство о получении общего базового образования в этом году вручили 9 567 подросткам. Аттестаты об окончании средней школы получили 5 520 одиннадцатиклассников. В Дубровенском районе выпускниками базовой школы стали 130 учащихся.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.