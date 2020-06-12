Самые красивые женщины мира за всю историю. К тому же еще и влиятельные

Источник материала: Tut.by

Каноны женской красоты диктует время. Но насколько они различались между собой? LADY вспоминает, каких женщин называют среди самых красивых в разные эпохи. Есть все периоды: и древность, и Средневековье, и новое время, и современность. Выбирали субъективно, потому что уверены: охватить всех прекрасных женщин просто невозможно.

Древнее время (от доисторического периода до средних веков)

Фрина



Фото: wikipedia.org

Как известно, богиней красоты и любви в Древней Греции считалась Афродита. Однако она — персонаж вымышленный. Поэтому когда художники и скульпторы хотели изобразить богиню, прибегали к моделям со смертным телом. В случае Афродиты ею была гетера, или куртизанка, Фрина. Одна из версий такого положения дел: «традиция» пошла от скульптора Праксителя, который (по рассказам различных античных авторов) изобразил свою возлюбленную Фрину в лице Афродиты. И это было на тот момент эксцентрично: мало того что богиня обнажена, так еще и за образ ее тела взята смертная женщина.

По сюжету картины выше, Фрину судят за безбожие. Адвокат женщины не смог найти убедительных аргументов и поэтому просто снял с нее одежды. По концепции калокагатии (популярной во времена классической философии), идеальное тело не может содержать в себе неидеальную душу.

Аспасия



Фото: wikipedia.org

Аспасия была возлюбленной и женой Перикла, а он в свою очередь — государственным деятелем и отцом афинской демократии. Красавица была родом из обеспеченной семьи и отличалась не только красотой, но и умом. Считается, что она также была гетерой, а в ее доме нередко собирались интеллигенты: поэты, художники и философы.

Гречанка настолько будоражила умы современников, что политические противники Перикла даже использовали Аспасию, чтобы уколоть лишний раз его самого. Главным аргументом была безнравственность возлюбленной Перикла. Впрочем, это не единственная критика в адрес женщины: ее также обвиняли во всех решениях ее мужа, которые не нравились широким массам.

Кампаспа

Фото: wikipedia.org

Кампаспа считается любовницей легендарного Александра Македонского. А кроме этого — музой художника Апеллеса. По одной из версий, Кампаспа также является моделью для изображения Афродиты Анадиомены — рождающейся из морской пены и выходящей на сушу богини. Ее вы могли видеть на картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Правда, другая версия состоит в том, что здесь все же изображены очертания Фрины.



Фото: wikipedia.org

Тем не менее Кампаспа вошла в историю как первая женщина, с которой сблизился Александр Македонский. И дело даже не в первом половом акте (они как раз у царя точно уже были), а в ментальной близости. Именно ради того, чтобы нарисовать Кампаспу, Македонский и пригласил художника Апеллеса. Он влюбился в женщину, но царь показал свое самообладание, «подарив» Кампаспу творцу. Кстати, в начале 19 века художник-баталист Жан Шарль Ланглуа даже написал картину «Александр уступает Кампаспу Апеллесу».

Средневековье (от второй половины 5 века до начала 16)

Мария Бургундская



Портрет герцогини авторства Михаэля Пахера. Фото: wikipedia.org

Единственная дочь герцога Бургундии Карла Смелого, жившая во второй половине 15 века. Она была бы завидной невестой даже из-за ее богатства: практически вся территория современной северо-восточной Франции была подконтрольна ей. Однако также есть документальные утверждения того, что ее внешность нравилась мужчинам.

Супругом девушки, которая скончалась всего лишь в 25-летнем возрасте, стал немецкий король Максимилиан Габсбург. В одном из писем своему другу он писал, что сложение у девушки хрупкое, а кожа — белоснежная. Также король отмечал некрупные черты лица, «карие и серые одновременно» глаза, свежие и алые губы. А еще называл Марию самой красивой из тех, что он вообще видел. Пережив жену на целых 37 лет, Максимилиан не забывал о супруге: в память о Марии он даже заказывал монеты с ее изображением.

Анастасия Слуцкая



Фото: slutsk-gorod.by

Не можем не вспомнить и о белоруске. Но не о Барбаре Радзивилл (это было бы слишком мейнстримно), а об Анастасии Слуцкой. Ее выдали замуж за князя Семена Михайловича, который правил слуцкими и копыльскими землями. Спустя около десяти лет он умер, а княжество осталось в руках Анастасии: сын супругов был еще слишком маленьким. В первую очередь женщина известна своей отвагой: ей пришлось возглавлять войска, дабы отражать набеги татар и избегать разорения земель.

Однако что-то еще, женское, всегда манило к Анастасии мужчин-современников. Среди ее поклонников самым известным был князь и магнат Михаил Глинский. После смерти мужа княгини он даже предлагал ей руку и сердце — она отказывала. Что невероятно разозлило мужчину, и он даже пытался несколько раз захватить Слуцк. Безуспешно.

Нест верх Рис



Изображений принцессы не сохранилось. Фото: Reuters

Эта принцесса королевства Дехейбарт (современная территория Уэльса, Великобритания) славилась невообразимой красотой. Родилась в княжеской семье, правившей этими землями. Нест верх Рис, у которой уже был к тому моменту ребенок, выдали замуж за рыцаря Геральда Виндзордского.

По легенде, однажды их семью посетил дальний родственник женщины. Его настолько впечатлила ее красота, что он напал на замок, где жила красавица со своей семьей, и похитил ее с детьми. Этот случай дал начало войне, а саму Нест прозвали «Еленой Уэльской» — с отсылкой на ту самую Елену Троянскую из греческой мифологии. Впрочем, есть версия, что история случилась вовсе не благодаря облику женщины, а благодаря влиянию и средствам, которые она имела.

Новое время (с 16 века до первой половины 20 века)

Диана де Пуатье

Фото: wikipedia.org

Диана родилась на рубеже средних веков и нового времени, но мы решили ее отнести все-таки к последнему. Ведь лавры красотки ей достались благодаря тому, что она считается фавориткой французского короля Генриха II. А стал он таким лишь с середины 16 века.

Судьбоносная встреча произошла тогда, когда Генриху было всего лишь 7 лет, а вот Диане к тому времени уже — 26. Но это не помешало мальчику очароваться Дианой впоследствии. Настолько, что даже до самой своей смерти он носил перстни с первой буквой имен возлюбленных. И даже настолько, что когда Генрих короновался, статус королевы числился за Дианой, а не за официальной супругой француза — Екатериной Медичи. По степени влияния женщины на власть этот случай стал по сути беспрецедентным в истории.

Анжелика де Фонтанж



Фото: wikipedia.org

Одна из многочисленных возлюбленных французского короля Людовика XIV. Ее персона ассоциируется с модой на мушки и прической фонтанж (чепец, через который пропущенны волосы). Именно Анжелика популяризировала эти бьюти-штучки во Франции.

Родственники девушки подметили ее красоту и решили отправить ее в версальский дворец — резиденцию королей. Там Анжелика стала фрейлиной невестки короля, а вскоре — и его любовницей. Их связь хранилась втайне год, после чего Людовик все же объявил ее официальной фавориткой. Впрочем, музыка играла недолго: очень скоро Анжелика родила от него мертвого ребенка, уехала в монастырь, где и скончалась из-за плохого здоровья в возрасте всего лишь 20 лет.

Эмма Гамильтон

Фото: wikipedia.org

Судьба Эммы сложилась удачно как раз благодаря ее внешности: семья у девочки была нестатусная: мать воспитывала девочку одна, зарабатывая торговлей углем. С 14 лет девочка устроилась в услужение в Лондоне и тут же начала зарабатывать скандальную репутацию, проводя время с мужчинами. И даже родив в 16, Эмма не "успокоилась", а стала сожительствовать с родственником сэра Гамильтона, с которым они и поженились. Он был на 35 лет ее старше.

Всю жизнь Эмма устраивала выступления-перфомансы в виде живых картин для аристократии, становилась моделью для художников и рождала заголовки для желтых газет. Ведь после замужества женщина продолжала находить новых любовников. По некоторым данным, муж против не был.

Наши дни: 20 и 21 век

Выделить тройку было бы слишком жестко, поэтому мы просто перечислим известных красоток последнего века. Наверняка обо всех из них вы слышали.

Актриса Марлен Дитрих

Фото: wikipedia.org

Актриса Элизабет Тейлор



Фото: wikipedia.org

Актриса Брижит Бардо



Фото: Reuters

Актриса Мэрилин Монро



Мэрилин Монро на вечеринке в клубе «Ciro's», май 1953 год. Фото: wikipedia.org

Актриса Софи Лорен



Фото: Reuters

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