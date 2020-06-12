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Помощник Президента - инспектор по Гродненской области провел прямую линию
Источник материала: ОНТ
Внимательное отношение к людям со стороны специалистов ЖКХ может снять многие вопросы. Такое мнение по итогам прямой линии в Дятловском райисполкоме высказал накануне помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
На линию поступило около полутора десятка звонков. В центре внимания были вопросы ремонта и строительства дорог, жилья, работы ЖКХ. По всем обращениям даны ответы и разъяснения, выполнение ряда поручений взято на контроль. А сегодня прямая телефонная линия пройдет в Минском облисполкоме - с гражданами будет общаться помощник Президента - инспектор по столичной области Игорь Евсеев.
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Внимательное отношение к людям со стороны специалистов ЖКХ может снять многие вопросы. Такое мнение по итогам прямой линии в Дятловском райисполкоме высказал...
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