Помощник Президента - инспектор по Гродненской области провел прямую линию

Источник материала: ОНТ

Внимательное отношение к людям со стороны специалистов ЖКХ может снять многие вопросы. Такое мнение по итогам прямой линии в Дятловском райисполкоме высказал накануне помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

На линию поступило около полутора десятка звонков. В центре внимания были вопросы ремонта и строительства дорог, жилья, работы ЖКХ. По всем обращениям даны ответы и разъяснения, выполнение ряда поручений взято на контроль. А сегодня прямая телефонная линия пройдет в Минском облисполкоме - с гражданами будет общаться помощник Президента - инспектор по столичной области Игорь Евсеев.

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