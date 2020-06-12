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Лукашенко: Беларусь с уважением относится к успехам россиян в создании сильной страны

12.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь уважительно относится к успехам россиян в создании сильной и процветающей страны, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России, сообщает БЕЛТА.

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции», – говорится в поздравлении. Белорусский лидер отметил, что залогом российских достижений является «вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность» стране.

Он уверен, что межгосударственный диалог на основе взаимного уважения и поддержки отвечает коренным интересам белорусов и россиян и способствует стабильности и безопасности в регионе.

Ранее Путина и россиян с Днем России поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил приверженность страны идеалам патриотизма и единства.



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Президент республики Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России.
 
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