Лукашенко: Беларусь с уважением относится к успехам россиян в создании сильной страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь уважительно относится к успехам россиян в создании сильной и процветающей страны, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России, сообщает БЕЛТА .

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции», – говорится в поздравлении. Белорусский лидер отметил, что залогом российских достижений является «вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность» стране.

Он уверен, что межгосударственный диалог на основе взаимного уважения и поддержки отвечает коренным интересам белорусов и россиян и способствует стабильности и безопасности в регионе.