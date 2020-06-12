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Енот подкрался к коту, когда тот мирно обедал, и ловко стащил миску (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Сети появилось видео, на котором енот своровал у кошки миску с едой. Как пояснил автор ролика, инцидент произошел, когда коту дали жареную курочку – енот был не в силах устоять и решился на кражу.
Кот ел на веранде, когда сзади к нему подкрался енот. Дикое животное поступило с домашним питомцем довольно хитро: енот тронул кошку за лапу и благодаря этому маневру смог ловко обойти обедавшего.
В следующее мгновение енот убегал с миской в зубах. Кот не стал преследовать грабителя – возможно, его негодование было охлаждено тем, что енот растерял почти все содержимое похищенной миски.
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В Сети появилось видео, на котором енот своровал у кошки миску с едой. Как пояснил автор ролика, инцидент произошел, когда коту дали жареную курочку – енот был не в...
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