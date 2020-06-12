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Долги Гомсельмаша превысили стоимость всех активов предприятия

12.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомсельмаш является крупнейшим предприятием Гомеля по численности работников.



Об этом стало известно из бухгалтерской отчетности акционерного общества по итогам первого квартал, сообщает rynak.by.

Из бухгалтерских данных следует, что по итогам первого квартала предприятие получило чистый убыток в сумме 260 млн рублей. Напомним, что по итогам прошлого года предприятие вошло в число самых убыточных акционерных обществ Гомельской области с убытком в 30,8 млн рублей.

Огромные убытки привели к тому, что сумма собственных средств предприятия впервые опустилась ниже нуля. Это означает, что долги предприятия уже больше, чем стоимость всех его активов. На данный момент отрицательная сумма чистых активов составляет уже более 200 млн рублей.

К огромным убыткам привели в первую очередь, курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, вызванные падением курса белорусского рубля.

Слабым утешением может служить существенный рост выручки от реализации. По сравнению с прошлым годом Гомсельмаш продал в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, но сумма реализации не сопоставима с убытками — всего 86 млн рублей.

Напомним, что Гомсельмаш является крупнейшим предприятием Гомеля по численности работников. На начало года здесь работало более 8 тысяч человек.
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомсельмаш является крупнейшим предприятием Гомеля по численности работников.
 
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