17 лет назад белорусские футболисты потерпели крупнейшее поражение в истории

Источник материала: Tut.by

12 июня 2003 года, ровно 17 лет назад, сборная Беларуси по футболу потерпела свое самое крупное поражение в официальных матчах. В Инсбруке подопечные Эдуарда Малофеева были биты австрийцами — 0:5.





А ведь до начала отборочного цикла болельщики считали, что нашей команде по силам побороться с Нидерландами и Чехией за выход на Евро-2004.

В предыдущем цикле белорусы лишь в последнем туре потеряли шансы попасть на чемпионат мира. Эдуард Малофеев привил команде атакующий футбол, который не только нравился болельщикам, но и приносил результат.

В расцвете сил были лидеры поколения (Белькевич, Хацкевич, Гуренко, Ромащенко, Штанюк, Кульчий), а из «молодежки» пришло отличное пополнение в лице Глеба, Кутузова, Омельянчука и Калачева. Пожалуй, именно тот состав был сильнейшим в истории белорусского футбола.

Между двумя циклами белорусы провели четыре товарищеских матча (все в гостях) и выиграли в каждом из них. Сначала в Дебрецене были разгромлены венгры (5:2), затем команда Малофеева выиграла LG Cup в Москве, одолев Россию (1:1, 5:4 по пенальти) и Украину (2:0), а прямо перед стартом квалификации поверженной оказалась Латвия (4:2).

Увы, уже первые матчи показали, что спарринги реального уровня белорусов не отражали. Без захворавшего Эдуарда Малофеева последовал разгром в Нидерландах — 0:3.

И если это поражение было предсказуемым и не стало трагедией, то в следующих матчах сборную Беларуси окончательно поставили на место: сначала 0:2 от Австрии дома, а затем поражение с тем же счетом Чехии в гостях. Ни одного гола и ни одного очка в первых трех встречах лишили нас шансов побороться за путевку на Евро.

2003-й год начался с победы над Молдовой (2:1), но затем последовало домашнее поражение от Нидерландов (0:2).

Перед матчем с Австрией Александр Глеб уехал в «молодежку», которая еще имела шансы на одно из двух первых мест, но и без него состав был боевым: Тумилович, Штанюк, Островский, Лухвич, Омельянчук, Гуренко, Кульчий, Белькевич, Лаврик, Кутузов, Ромащенко. Все до единого - легионеры, причем из крепких команд.

В первые полчаса шла равная игра, но затем Тумилович и защитники начали ошибаться в простых ситуациях. Приблизительно каждые 10 минут в наши ворота влетал мяч, пока счет не стал 5:0. Там были и голы в ближний угол, и не самые сильные дальние удары, и проходы при полном попустительстве защитников.

По словам Геннадия Тумиловича, Эдуард Малофеев сильно нервничал и обвинял игроков в сдаче матча. Сам вратарь в интервью «Футболу» объяснил разгром тем, что на игру должен был выйти резервный состав, а основа перед поединком расслаблялась, но планы тренера изменились за три-четыре часа до стартового свистка.

Как бы то ни было, этот матч стал последним для Эдуарда Малофеева в сборной Беларуси. Отбор команда завершала уже под руководством Анатолия Байдачного, но ни одного очка больше не набрала, проиграв Чехии (1:3) и Молдове (0:2).

Это поколение провело еще один отборочный цикл. При Байдачном команда играла в привлекательный футбол, но выше пятого места так и не поднялась.

В первой половине 2000-х в сборной Беларуси объединились два лучших поколения в современной истории, но, увы, выжать максимум из этого так и не удалось. Лишь один раз за 13 самостоятельных циклов команда поднималась выше четвертого места. И это было почти 20 лет назад.