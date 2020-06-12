В Калифорнии застрелили мужчину: он ранил четверых полицейских

Источник материала: ОНТ

В Калифорнии (США) в районе Пасо-Роблес был застрелен мужчина, ранее ранивший четверых полицейских и убивший местного жителя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление управления шерифа города.

10 июня 26-летний Мэйсон Лира открыл стрельбу в Пасо-Роблес. Был убит местный житель, тяжелое ранение получил помощник шерифа. Преступник с места происшествия скрылся.

11 июня Лира ранил еще троих полицейских, которые принимали участие в его поисках. Правоохранители убили Мэйсона во время перестрелки.

Все четверо раненых полицейских госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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