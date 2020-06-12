Скабелка сравнил «Барыс» и минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка в интервью «Прессболу» сравнил свой бывший клуб «Барыс» и минское «Динамо».



Фото с сайта khl.ru

— Почему у «Барыса» получается, а у «Динамо» — нет?

— Ого… Исчерпывающего ответа, понятно, не дам. Условия вроде одинаковые.

— Ой ли?

— По инфраструктуре — точно. По финансам — приблизительно то на то. Сейчас везде бюджеты сокращаются. И почему в «Динамо» что-то идет не так, лучше спросить у минчан. Мне часто задают вопросы о «Динамо», но всегда стараюсь от них уклониться.

Не потому, что не хочу отвечать. А потому, что действительно не владею полнотой информации. Кто и как ведет селекцию, как выстроена вертикаль в клубе, почему именно так, а не иначе…

— Недавно предложенный «Локомотивом» трехлетний контракт — показатель серьезного доверия. Кажется, именно столько тренеры обычно просят для построения команды?

— Как минимум два сезона. Обычно у меня так и получалось: четыре года провел в Гомеле, три — в Новосибирске. В Омске схема дала сбой, но на момент моего ухода команда шла второй в конференции.

И вот в «Барысе» сумели добиться стабильно поступательного движения за два цикла. Удалось убедить местных игроков, что они ничем не хуже легионеров, которые прежде в основном играли в клубе первые скрипки. И они стали не просто лучше играть, а решать исход матчей. В том числе в плей-офф в борьбе с таким авторитетом, как «Магнитка».

— Ну вот и нащупываем возможный фактор, почему не получается у «Динамо». Видимо, штабу Вудкрофта не хватает таланта внушения местным, что они не хуже.

— Не знаю. Опять же не в курсе динамовской кухни, да и обсуждать работу коллег не привык. И потом убеждение — только один из факторов. Немаловажна способность клуба удержать лучших более чем на один сезон. В «Сибири» с этим были проблемы. А когда каждый год теряешь лидеров и постоянно нужно искать новых… — сказал Скабелка.