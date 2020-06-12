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ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток

12.06.2020 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Средства защиты на сумму более 20 тысяч рублей передали белорусским врачам представители Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток

Помощь системе здравоохранения Беларуси – часть проекта ООН по содействию нашей стране при вступлении во Всемирную торговую организацию. 70 тысяч медицинских перчаток закуплены для поддержки наших медиков в борьбе с COVID-19. К инициативе также присоединилась Россия. Безопасность врачей сейчас одна из главных задач.

ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток

Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси:
Наш проект поддержки вступления правительства Беларуси во Всемирную торговую организацию выступил таким средством поддержки непосредственных нужд, которые сейчас существуют. Мы очень благодарны за эти партнерства, и надеюсь, что мы будем наращивать и развивать их дальше на поддержку социально-экономических приоритетов, задач и вызовов, с которыми сталкивается Беларусь.

ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток

Перчатки сделаны из нитрила. Они прочнее латексных аналогов и не вызывают аллергию. Средства защиты будут переданы в больницы страны.

Люди в материале: Александра Соловьева

 
 
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Новости Беларуси. Средства защиты на сумму более 20 тысяч рублей передали белорусским врачам представители Организации Объединенных Наций, сообщили в программе...
 
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