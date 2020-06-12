|
ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Средства защиты на сумму более 20 тысяч рублей передали белорусским врачам представители Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь системе здравоохранения Беларуси – часть проекта ООН по содействию нашей стране при вступлении во Всемирную торговую организацию. 70 тысяч медицинских перчаток закуплены для поддержки наших медиков в борьбе с COVID-19. К инициативе также присоединилась Россия. Безопасность врачей сейчас одна из главных задач.
Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси:
Перчатки сделаны из нитрила. Они прочнее латексных аналогов и не вызывают аллергию. Средства защиты будут переданы в больницы страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Средства защиты на сумму более 20 тысяч рублей передали белорусским врачам представители Организации Объединенных Наций, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)