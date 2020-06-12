ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Нас надули и с деньгами, и с крышей». В Барановичах людей заселили в новостройку с протекающими потолками

12.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы новостройки на улице Свердлова получили свое жилье в январе этого года. Но их радость была недолгой. Оказалось, что многоквартирный дом им достался с множеством недоделок и без технического этажа, который был в начальном проекте дома. Трещины на стенах, недоделанные балконы, вода с потолка после дождя – это далеко не весь список проблем, с которым столкнулись владельцы квартир на девятом этаже.

«Нас надули и с деньгами, и с крышей». В Барановичах людей заселили в новостройку с протекающими потолками

1 июня. После звонка жильцов девятого этажа в ЖЭС сотрудники СМП начали выполнять работы по устранению течи крыши. Фото: Андрей БОЛКО

«И денег нет, и техэтажа»

Горожанин Василий Петрович 15 января получил ключи от квартиры на девятом этаже и решил сделать ремонт перед заселением, поскольку еще на этапе строительства он находил множество недоработок, которые во время приемки обещали устранить, но так и не сделали. А когда пошли дожди, еще и с потолка начало капать, он понял, что дальше молчать нельзя.

– Новый дом, а крыша уже течет, – говорит Василий Петрович. – Технический этаж по проекту был. Но перед сдачей дома пропал, нам только письмо пришло из управления капитального строительства, в котором сказано, что техэтажа у нас не будет. На наше обращение, в чем дело, мы услышали: не согласны – делайте что хотите. Ни денег, ни техэтажа.

Для того, чтобы решить возникшие проблемы, мужчина обратился в службу 115 и вызвал представителей ЖЭСа. Но прибывший работник ничего сделать не смог.

– Нас надули и с деньгами, и с крышей, а толку мы добиться не можем. Я хочу, чтобы наш дом привели в порядок. Его сдали в ужасном состоянии. Стены потресканы, балконы со щелями. А ведь дому еще нет и полугода, – возмущается Василий Петрович.

«Нас надули и с деньгами, и с крышей». В Барановичах людей заселили в новостройку с протекающими потолками

Фото: Андрей БОЛКО

«Все разваливается»

Жительница соседней квартиры Ирина также возмущена качеством работы. Девушка говорит, что согласилась на девятый этаж лишь с условием того, что будет сделан технический этаж. А вместо него получила дом не только без технического этажа, но и со щелями в дверях и на балконе в квартире.

– Я ждала этот дом год, жила на съемной квартире, – говорит Ирина. – И тут мне приходит письмо о том, что технического этажа не будет и это ошибка. И это за месяц до сдачи дома. А я уже плачу кредит и проценты по нему. Приехала в УКС узнать, как так вышло, а мне в ответ «не нравится – отказывайтесь», мол, мы вернем деньги за квартиру. А проценты мне кто вернет?

По словам горожанки, в УКСе ей сказали, что вернуть могут только сумму, выплаченную за кредит, а проценты – ее зона ответственности.

– Дому нет и полугода. Все разваливается, все капает. А что будет дальше? – недоумевает Ирина.

«Получай, фашист, гранату»

Еще одна обладательница жилья в новостройке, Виктория, рассказывает, что с влажностью в квартире борется с 10 мая. Она писала письма в ЖЭС, дважды звонила на горячую линию горисполкома с просьбой принять меры и все же добилась того, что над ее квартирой установили аэраторы, которые собирают влажность.

– Нам сказали, что у нас собирается конденсат. Приезжали люди из горисполкома, из технадзора, посмотрели и установили аэраторы. Две недели было сухо. Но как только на улице стало теплеть, капли появились снова, – говорит Виктория.

О том, что над квартирой Виктории не будет технического этажа, девушка тоже узнала из письма из УКСа. Оно пришло Виктории в конце ноября прошлого года.

– В письме было сказано, что техэтажа не будет, хотите –отказывайтесь. А мы в мае оформили кредит и платили проценты. Я приду и расторгну договор, а кто мне все вернет? – спрашивает Виктория. – Тем более мы эту квартиру ждали 10 лет. Это наше первое жилье. И мы согласились, сделали ремонт. А тут получай, фашист, гранату? Не знаю, чем эта история у нас закончится. Но будем разбираться. Хочется верить, что правда восторжествует.

«Техэтажа нет по проекту»

А вот Жанна Пархутик, главный инженер УКС города Барановичи, уверена, что технический этаж в этом доме не планировался изначально.

– Техэтажа в этом доме по проекту нет, – начала разговор с Intex-press Жанна Пархутик. – Ввиду удешевления стоимости объекта проектировщики на стадии проектирования и получения заключения…

Но вдруг, поинтересовавшись, для чего это нужно корреспонденту, прервала свое пояснение, сославшись на то, что нужно получить разрешение вышестоящего руководства на информирование газеты.

Алексей Хартонович, начальник ЖЭС №6 КУРЭП ЖРЭУ, сообщил, что ЖЭС отреагировал на звонок жильцов сразу же. В тот же день к ним выехал мастер, составил акты обследования и передал всю необходимую информацию в УКС. И, по информации Intex-press, 2 июня в этот дом приходил специалист УКС с представителем подрядной организации, чтобы рассмотреть обращение из ЖЭС №6 по поводу протекания кровли.

А Владимир Подкас, начальник СМП-760 ОАО «Дорстроймонтажтрест», сообщил, что вопросом по течи крыши сейчас занимается эта организация.

– Проблема возникла из-за того, что раньше типовой проект этого дома предусматривал техэтаж. Но потом УКС удешевил объект и сделал проект без техэтажа. Поэтому и получились проблемы по этим (девятым. – Ред.) этажам. В течении трех дней мы решим этот вопрос. Единственная проблема сейчас – это дожди, которые мешают работать, – сообщил Владимир Подкас.

Материал «Нас надули» был опубликован в газете Intex-press 3 июня. А 12 июня мы связалась с жильцами дома для того, чтобы узнать решена ли проблема. Василий Петрович, один из героев этой истории рассказал о том, что строители произвели ремонт крыши и установили аэраторы над их квартирой.

– После этих дождей наша крыша больше не течет. Надеемся, что и дальше все будет хорошо, – резюмировал Василий Петрович.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Жильцы новостройки на улице Свердлова получили свое жилье в январе этого года. Но их радость была недолгой. Оказалось, что многоквартирный дом им достался с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Швейцарии восьмилетний мальчик на 12 лет попал под наблюдение полиции за попытку расплатиться игрушечными деньгами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика