«Нас надули и с деньгами, и с крышей». В Барановичах людей заселили в новостройку с протекающими потолками

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы новостройки на улице Свердлова получили свое жилье в январе этого года. Но их радость была недолгой. Оказалось, что многоквартирный дом им достался с множеством недоделок и без технического этажа, который был в начальном проекте дома. Трещины на стенах, недоделанные балконы, вода с потолка после дождя – это далеко не весь список проблем, с которым столкнулись владельцы квартир на девятом этаже.





1 июня. После звонка жильцов девятого этажа в ЖЭС сотрудники СМП начали выполнять работы по устранению течи крыши. Фото: Андрей БОЛКО

«И денег нет, и техэтажа»

Горожанин Василий Петрович 15 января получил ключи от квартиры на девятом этаже и решил сделать ремонт перед заселением, поскольку еще на этапе строительства он находил множество недоработок, которые во время приемки обещали устранить, но так и не сделали. А когда пошли дожди, еще и с потолка начало капать, он понял, что дальше молчать нельзя.

– Новый дом, а крыша уже течет, – говорит Василий Петрович. – Технический этаж по проекту был. Но перед сдачей дома пропал , нам только письмо пришло из управления капитального строительства, в котором сказано, что техэтажа у нас не будет. На наше обращение, в чем дело, мы услышали: не согласны – делайте что хотите. Ни денег, ни техэтажа.

Для того, чтобы решить возникшие проблемы, мужчина обратился в службу 115 и вызвал представителей ЖЭСа. Но прибывший работник ничего сделать не смог.

– Нас надули и с деньгами, и с крышей, а толку мы добиться не можем. Я хочу, чтобы наш дом привели в порядок. Его сдали в ужасном состоянии. Стены потресканы, балконы со щелями. А ведь дому еще нет и полугода, – возмущается Василий Петрович.





Фото: Андрей БОЛКО

«Все разваливается»

Жительница соседней квартиры Ирина также возмущена качеством работы. Девушка говорит, что согласилась на девятый этаж лишь с условием того, что будет сделан технический этаж. А вместо него получила дом не только без технического этажа, но и со щелями в дверях и на балконе в квартире.

– Я ждала этот дом год, жила на съемной квартире, – говорит Ирина. – И тут мне приходит письмо о том, что технического этажа не будет и это ошибка. И это за месяц до сдачи дома. А я уже плачу кредит и проценты по нему. Приехала в УКС узнать, как так вышло, а мне в ответ «не нравится – отказывайтесь», мол, мы вернем деньги за квартиру. А проценты мне кто вернет?

По словам горожанки, в УКСе ей сказали, что вернуть могут только сумму, выплаченную за кредит, а проценты – ее зона ответственности.

– Дому нет и полугода. Все разваливается, все капает. А что будет дальше? – недоумевает Ирина.

«Получай, фашист, гранату»

Еще одна обладательница жилья в новостройке, Виктория, рассказывает, что с влажностью в квартире борется с 10 мая. Она писала письма в ЖЭС, дважды звонила на горячую линию горисполкома с просьбой принять меры и все же добилась того, что над ее квартирой установили аэраторы, которые собирают влажность.

– Нам сказали, что у нас собирается конденсат. Приезжали люди из горисполкома, из технадзора, посмотрели и установили аэраторы. Две недели было сухо. Но как только на улице стало теплеть, капли появились снова, – говорит Виктория.

О том, что над квартирой Виктории не будет технического этажа, девушка тоже узнала из письма из УКСа. Оно пришло Виктории в конце ноября прошлого года.

– В письме было сказано, что техэтажа не будет, хотите –отказывайтесь. А мы в мае оформили кредит и платили проценты. Я приду и расторгну договор, а кто мне все вернет? – спрашивает Виктория. – Тем более мы эту квартиру ждали 10 лет. Это наше первое жилье. И мы согласились, сделали ремонт. А тут получай, фашист, гранату? Не знаю, чем эта история у нас закончится. Но будем разбираться. Хочется верить, что правда восторжествует.

«Техэтажа нет по проекту»

А вот Жанна Пархутик, главный инженер УКС города Барановичи, уверена, что технический этаж в этом доме не планировался изначально.

– Техэтажа в этом доме по проекту нет, – начала разговор с Intex-press Жанна Пархутик. – Ввиду удешевления стоимости объекта проектировщики на стадии проектирования и получения заключения…

Но вдруг, поинтересовавшись, для чего это нужно корреспонденту, прервала свое пояснение, сославшись на то, что нужно получить разрешение вышестоящего руководства на информирование газеты.

Алексей Хартонович, начальник ЖЭС №6 КУРЭП ЖРЭУ, сообщил, что ЖЭС отреагировал на звонок жильцов сразу же. В тот же день к ним выехал мастер, составил акты обследования и передал всю необходимую информацию в УКС. И, по информации Intex-press, 2 июня в этот дом приходил специалист УКС с представителем подрядной организации, чтобы рассмотреть обращение из ЖЭС №6 по поводу протекания кровли.

А Владимир Подкас, начальник СМП-760 ОАО «Дорстроймонтажтрест», сообщил, что вопросом по течи крыши сейчас занимается эта организация.

– Проблема возникла из-за того, что раньше типовой проект этого дома предусматривал техэтаж. Но потом УКС удешевил объект и сделал проект без техэтажа. Поэтому и получились проблемы по этим (девятым. – Ред.) этажам. В течении трех дней мы решим этот вопрос. Единственная проблема сейчас – это дожди, которые мешают работать, – сообщил Владимир Подкас.

Материал «Нас надули» был опубликован в газете Intex-press 3 июня. А 12 июня мы связалась с жильцами дома для того, чтобы узнать решена ли проблема. Василий Петрович, один из героев этой истории рассказал о том, что строители произвели ремонт крыши и установили аэраторы над их квартирой.

– После этих дождей наша крыша больше не течет. Надеемся, что и дальше все будет хорошо, – резюмировал Василий Петрович.