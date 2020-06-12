В Швейцарии восьмилетний мальчик на 12 лет попал под наблюдение полиции за попытку расплатиться игрушечными деньгами

Источник материала: ОНТ

Восьмилетний мальчик попал под наблюдение швейцарской полиции на 12 лет после того, как пришел в магазин с пачкой ненастоящих денег.

Как рассказывает The Guardian, ребенок пришел в магазин с игрушечными евро. Такие «деньги» используются на карнавалах или для сожжения на ритуальных церемониях. Мальчик поинтересовался, сможет ли он что-либо купить за эти купюры. Продавец вызвал полицию.

Правоохранители не стали выдвигать обвинения. Но по закону восьмилетний парень будет находиться в полицейской базе до 2032 года.

Выяснилось, что ненастоящие деньги были разбросаны по городу Зиссах во время карнавала.

В полиции уточнили, что реагировали на вызов, думая, что в руки ребенка могли попасть введенные в обращение поддельные деньги.

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