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В Швейцарии восьмилетний мальчик на 12 лет попал под наблюдение полиции за попытку расплатиться игрушечными деньгами

12.06.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Швейцарии восьмилетний мальчик на 12 лет попал под наблюдение полиции за попытку расплатиться игрушечными деньгами

Восьмилетний мальчик попал под наблюдение швейцарской полиции на 12 лет после того, как пришел в магазин с пачкой ненастоящих денег.

Как рассказывает The Guardian, ребенок пришел в магазин с игрушечными евро. Такие «деньги» используются на карнавалах или для сожжения на ритуальных церемониях. Мальчик поинтересовался, сможет ли он что-либо купить за эти купюры. Продавец вызвал полицию.

Правоохранители не стали выдвигать обвинения. Но по закону восьмилетний парень будет находиться в полицейской базе до 2032 года.

Выяснилось, что ненастоящие деньги были разбросаны по городу Зиссах во время карнавала.

В полиции уточнили, что реагировали на вызов, думая, что в руки ребенка могли попасть введенные в обращение поддельные деньги.

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Восьмилетний мальчик попал под наблюдение швейцарской полиции на 12 лет после того, как пришел в магазин с пачкой ненастоящих денег. Как рассказывает The Guardian,...
 
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