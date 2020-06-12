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В Швейцарии восьмилетний мальчик на 12 лет попал под наблюдение полиции за попытку расплатиться игрушечными деньгами
Источник материала: ОНТ
Восьмилетний мальчик попал под наблюдение швейцарской полиции на 12 лет после того, как пришел в магазин с пачкой ненастоящих денег.
Как
Правоохранители не стали выдвигать обвинения. Но по закону восьмилетний парень будет находиться в полицейской базе до 2032 года.
Выяснилось, что ненастоящие деньги были разбросаны по городу Зиссах во время карнавала.
В полиции уточнили, что реагировали на вызов, думая, что в руки ребенка могли попасть введенные в обращение поддельные деньги.
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В Швейцарии восьмилетний мальчик на 12 лет попал под наблюдение полиции за попытку расплатиться игрушечными деньгами
Восьмилетний мальчик попал под наблюдение швейцарской полиции на 12 лет после того, как пришел в магазин с пачкой ненастоящих денег. Как рассказывает The Guardian,...
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