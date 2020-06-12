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По 300 базовых величин (1 БВ - Br27) - такие штрафы получили бывший директор и главный бухгалтер «Слуцкого Агросервиса» по уголовному делу о служебном подлоге и подстрекательстве к совершению этого преступления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В прокуратуре отметили, что с января 2015 года по май 2018-го в организации были неисполненные обязательства по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также задолженность по выплате заработной платы. В надежде избежать привлечения к дисциплинарной или административной ответственности 53-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия склонил главного бухгалтера к составлению и выдаче заведомо ложных электронных документов. Исходя из них, у предприятия якобы отсутствовала задолженность по перечислению подоходного налога, страховых и пенсионных взносов в бюджет фонда социальной защиты населения, а также было достаточно денег для выплаты зарплаты.

Главный бухгалтер составил фиктивные справки, заверил их цифровой подписью и направил через специализированную программу в Белагропромбанк. Все выглядело замечательно: у предприятия отсутствовала задолженность по перечислению подоходного налога, страховых и пенсионных взносов в бюджет Фонда социальной защиты населения, а также хватало средств для выплаты зарплаты.

Махинацию раскрыли, во время следствия оба признали свою вину в полном объеме и раскаялись. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Слуцкого района признал главного бухгалтера виновным в служебном подлоге, а бывшего руководителя предприятия — в подстрекательстве к совершению этого преступления. Приговор суда вступил в законную силу.

БЕЛТА