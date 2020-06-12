Санаторий «Ружанский»: климатотерапия в сосновом бору, современная диагностика заболеваний, профессиональный персонал

Источник материала: ОНТ

На юго-западе Беларуси, где простирается вековая пуща и лазурные озера, словно зеркала, отражаются в солнечных лучах, есть уникальное место - «Ружа Хутор».

Здесь пьянящий аромат соснового бора сочетается с запахом цветов. Сказочную атмосферу санатория «Ружанский» отмечают все, кому хоть раз довелось здесь отдохнуть.

Об особенностях отдыха в санатории «Ружаснкий» смотрите в видеоинформации:





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram