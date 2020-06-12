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Санаторий «Ружанский»: климатотерапия в сосновом бору, современная диагностика заболеваний, профессиональный персонал

12.06.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Санаторий «Ружанский»: климатотерапия в сосновом бору, современная диагностика заболеваний, профессиональный персонал

На юго-западе Беларуси, где простирается вековая пуща и лазурные озера, словно зеркала, отражаются в солнечных лучах, есть уникальное место - «Ружа Хутор». 

Здесь пьянящий аромат соснового бора сочетается с запахом цветов. Сказочную атмосферу санатория «Ружанский» отмечают все, кому хоть раз довелось здесь отдохнуть. 

Об особенностях отдыха в санатории «Ружаснкий» смотрите в видеоинформации: 


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На юго-западе Беларуси, где простирается вековая пуща и лазурные озера, словно зеркала, отражаются в солнечных лучах, есть уникальное место - «Ружа Хутор».  Здесь...
 
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