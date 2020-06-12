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Санаторий «Ружанский»: климатотерапия в сосновом бору, современная диагностика заболеваний, профессиональный персонал
Источник материала: ОНТ
На юго-западе Беларуси, где простирается вековая пуща и лазурные озера, словно зеркала, отражаются в солнечных лучах, есть уникальное место - «Ружа Хутор».
Здесь пьянящий аромат соснового бора сочетается с запахом цветов. Сказочную атмосферу санатория «Ружанский» отмечают все, кому хоть раз довелось здесь отдохнуть.
Об особенностях отдыха в санатории «Ружаснкий» смотрите в видеоинформации:
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Санаторий «Ружанский»: климатотерапия в сосновом бору, современная диагностика заболеваний, профессиональный персонал
На юго-западе Беларуси, где простирается вековая пуща и лазурные озера, словно зеркала, отражаются в солнечных лучах, есть уникальное место - «Ружа Хутор». Здесь...
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