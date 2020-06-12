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В городах Беларуси начали задерживать сторонников Виктора Бабарико: среди них экс-чиновник

12.06.2020 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня с утра стало известно о нескольких задержаниях членов инициативной группы идущего в президенты Виктора Бабарико. TUT.by узнал, что арестовали координатора ИГ Бабарико по Могилевской области Владимира Дударева.

Дударев – в прошлом чиновник. В 2018 году его назначили зампреда Могилевского горисполкома, он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Горисполком Дударев покинул в октябре 2019 года.

В 2016 году, когда Дударев возглавлял отдел строительства в Могилевском горисполкоме, к нему возникли вопросы у правоохранителей: Владимир Дударев и жена зампреда Могилевского облисполкома забрали чердак дома в самом центре Могилева и сделали двухуровневые квартиры. Дело даже дошло до суда. Прокурор Могилева обратился с гражданским иском, в котором просил признать регистрацию недвижимого имущества недействительной.

Кроме Дударева, сегодня под стражу взяли руководителя могилевского филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова. Он тоже входит в ИГ Виктора. А в Гомеле одного из членов ИГ предупредили о том, что его привлекут к административной ответственности за пост в соцсетях, который он сделал много лет назад, еще в школьные годы. В штабе Бабарико уверяют, что всем, кто столкнулся с преследованием, оказывают юридическую помощь.

Мы уже подробно рассказывали, как утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, который Виктор Бабарико возглавлял 20 лет (уволился в мае, чтобы включиться в президентскую гонку), нагрянули с обыском. Обыски также прошли в связанных с банком организациях – в офисе страховой компании «Кентавр» и компании «ПриватЛизинг», а еще – у близких друзей Виктора. Все это случилось как раз спустя сутки после того, как Александр Лукашенко потребовал «прошерстить пузатых буржуев». На нескольких бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка завели уголовные дела. Бабарико допустил, что на него оказывается политическое давление через людей из его близкого окружения.

Читайте по теме: «Это бессилие власти – даже не выйти на поле борьбы». Главное из нового стрима Бабарико

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Сегодня с утра стало известно о нескольких задержаниях членов инициативной группы идущего в президенты Виктора Бабарико. TUT.by узнал, что арестовали координатора...
 
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