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В городах Беларуси начали задерживать сторонников Виктора Бабарико: среди них экс-чиновник
Источник материала: KYKY>
Сегодня с утра стало известно о нескольких задержаниях членов инициативной группы идущего в президенты Виктора Бабарико. TUT.by
Дударев – в прошлом чиновник. В 2018 году его назначили зампреда Могилевского горисполкома, он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Горисполком Дударев покинул в октябре 2019 года.
В 2016 году, когда Дударев возглавлял отдел строительства в Могилевском горисполкоме, к нему возникли вопросы у правоохранителей: Владимир Дударев и жена зампреда Могилевского облисполкома забрали чердак дома в самом центре Могилева и сделали двухуровневые квартиры. Дело даже дошло до суда. Прокурор Могилева обратился с гражданским иском, в котором просил признать регистрацию недвижимого имущества недействительной.
Кроме Дударева, сегодня под стражу взяли руководителя могилевского филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова. Он тоже входит в ИГ Виктора. А в Гомеле одного из членов ИГ предупредили о том, что его привлекут к административной ответственности за пост в соцсетях, который он сделал много лет назад, еще в школьные годы. В штабе Бабарико уверяют, что всем, кто столкнулся с преследованием, оказывают юридическую помощь.
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