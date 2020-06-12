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Поезд сошел с рельсов в Токио

12.06.2020 11:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поезд сошел с рельсов в Токио

Утром 12 июня в Токио (Япония) сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Авария произошла возле станции Аото. Поезд следовал в токийский аэропорт Нарита.

В результате инцидента пассажиры не пострадали. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото носит иллюстративный характер

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Утром 12 июня в Токио (Япония) сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo. Авария произошла возле станции Аото. Поезд следовал в...
 
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