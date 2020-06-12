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Поезд сошел с рельсов в Токио
Источник материала: ОНТ
Утром 12 июня в Токио (Япония) сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом
Авария произошла возле станции Аото. Поезд следовал в токийский аэропорт Нарита.
В результате инцидента пассажиры не пострадали. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото носит иллюстративный характер
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Утром 12 июня в Токио (Япония) сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Kyodo. Авария произошла возле станции Аото. Поезд следовал в...
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