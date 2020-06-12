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Признаки плохого вкуса: 7 вещей, которые точно нужно убрать из квартиры

12.06.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Признаки плохого вкуса: 7 вещей, которые точно нужно убрать из квартиры

Скорее всего вам хоть раз в жизни приходилось находиться в помещении, из которого хочется побыстрее выйти. О том, какие вещи делают наш дом неуютным, читайте в нашем материале.

1. Обилие рюш

Обилие рюш, оборок, заботливо разложенные вязанные салфетки по всему дому, способны превратить квартиру в приторное жилище для кукол. Постарайтесь избавиться от этих навязчивых деталей или хотя бы сократить их количество до минимума.


2. Искусственные растения

Глядя на такие растения, сразу понимаешь, что хозяева сдались и у них закончились все надежды, вырастить живое растение. Ещё больше удручает, когда эти "растения" покрыты огромным слоем пыли и уже даже выцвели на солнце.


3. Большое количество фото в рамках

По мнению некоторых психологов, большое количество фотографий в жилье не дают человеку расслабиться. Ведь они постоянно несут ему какую-то информацию и заставляют задумываться и вспоминать прошлое. А нужно ли это? Живите настоящим.


4. Плюшевые игрушки на кровати

Кровать лучше использовать только для сна и для отдыха, но никак не в качестве места для хранения игрушек. Да и к тому же вы уже давно не ребёнок. 


5. Вдохновляющие цитаты

Для гостей они служат не источником вдохновения, а скорее своеобразным криком помощи. Да и в интерьере это выпялит очень странно.


6. Косметика и парфюм по всему дому

Зачем показывать гостям, сколько усилий вы тратите для того, чтобы так хорошо выглядеть. Даже несмотря на то, что у вас дорогие и красивые баночки, старайтесь хранить их в шкафчике. Чем более, что солнечный свет способен испортить косметику. 


7. Чехол для крышки унитаза

Если цель заключается в декоре крышки унитаза - то идея так себе. Во первых, это выглядит некрасиво, во-вторых, это не очень гигиенично. Ведь на крышке унитаза собирается огромное количество бактерий.



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