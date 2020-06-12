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В техническом водоеме в Минске утонула 25-летняя девушка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в техническом водоеме утонула девушка.
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До прибытия подразделений МЧС из воды прохожими была извлечена 25-летняя девушка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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Новости Беларуси. В Минске в техническом водоеме утонула девушка. По информации МЧС, трагедия произошла днем 11 июня на улице Горецкого. До прибытия...
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