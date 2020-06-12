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В техническом водоеме в Минске утонула 25-летняя девушка

12.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в техническом водоеме утонула девушка.  

По информации МЧС, трагедия произошла днем 11 июня на улице Горецкого.  

До прибытия подразделений МЧС из воды прохожими была извлечена 25-летняя девушка. Обстоятельства случившегося выясняются. 

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске в техническом водоеме утонула девушка.   По информации МЧС, трагедия произошла днем 11 июня на улице Горецкого.   До прибытия...
 
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