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Вступительная кампания — 2020

12.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Вступительная кампания — 2020

Определены сроки проведения в 2020 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.

Сроки приема документов за счет бюджета и на платной основе:

с 16 по 21 июля — учреждения высшего образования (УВО),

с 15 ноября по 5 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля на заочную форму.

Прием документов на платную основу (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в УВО):

с 16 июля по 3 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС,

с 16 июля по 6 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ,

с 16 июля по 8 августа — другие УВО.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, срок подачи документов — с 16 по 18 июля.

Сроки проведения вступительных испытаний:

с 22 по 25 июля — Университет гражданской защиты МЧС,

с 22 по 30 июля — БГАИ, БГАМ, БГУКИ,

с 22 по 28 июля — иные УВО,

с 22 по 29 июля — УВО сельхозпрофиля (очная форма),

с 6 по 15 декабря — УВО сельхозпрофиля (заочная форма).

Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования

на бюджетные места:

по 28 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС,

по 1 августа — иные государственные УВО (кроме заочной формы),

по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма),

на платные места:

по 6 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС,

по 8 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ,

по 10 августа — иные УВО (кроме заочной формы в УВО сельхозпрофиля),

по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма).

Источник: постановление Министерства образования №38 от 30 марта 2020 года.

БЕЛТА. 

 
 
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Определены сроки проведения в 2020 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Сроки приема документов за счет бюджета и на...
 
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