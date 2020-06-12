Вступительная кампания — 2020

Определены сроки проведения в 2020 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.
Сроки приема документов за счет бюджета и на платной основе:
с 16 по 21 июля — учреждения высшего образования (УВО),
с 15 ноября по 5 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля на заочную форму.
Прием документов на платную основу (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в УВО):
с 16 июля по 3 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС,
с 16 июля по 6 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ,
с 16 июля по 8 августа — другие УВО.
Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, срок подачи документов — с 16 по 18 июля.
Сроки проведения вступительных испытаний:
с 22 по 25 июля — Университет гражданской защиты МЧС,
с 22 по 30 июля — БГАИ, БГАМ, БГУКИ,
с 22 по 28 июля — иные УВО,
с 22 по 29 июля — УВО сельхозпрофиля (очная форма),
с 6 по 15 декабря — УВО сельхозпрофиля (заочная форма).
Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования
на бюджетные места:
по 28 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС,
по 1 августа — иные государственные УВО (кроме заочной формы),
по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма),
на платные места:
по 6 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС,
по 8 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ,
по 10 августа — иные УВО (кроме заочной формы в УВО сельхозпрофиля),
по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма).
Источник: постановление Министерства образования №38 от 30 марта 2020 года.
БЕЛТА.