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Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения

12.06.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году были совершены с использованием оружия иранского происхождения. Такой вывод сделали эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения

Специалисты организации изучили обломки вооружений, которые применили нападавшие на территории королевства.

Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения

Речь идет об атаках на предприятие саудовского нефтяного гиганта в Афифе, а также обстрелах аэропорта Абха.

Эксперты ООН: нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с использованием оружия иранского происхождения

14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия Saudi Aramco. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

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Новости мира. Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году были совершены с использованием оружия иранского происхождения. Такой вывод сделали эксперты...
 
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