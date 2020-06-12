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Платье из вафель и костюм из фольги: 10-летняя девочка повторяет выходы звезд Голливуда
Источник материала: ОНТ
10-летняя австралийка Райли Дайри повторяет наряды звезд шоу-бизнеса, облачаясь в подручные средства. На
Райли повторила образ певицы Ники Минаж с помощью брокколи.
Шляпку Рианны девочка заменила кастрюлей, дополнив образ костюмом из фольги. Наряд актрисы Зендеи Коулман показан в виде хот-дога, а платье Эммы Стоун заменили вафли.
Райли Дайри ведет свою страницу в Instagram уже почти пять лет – с июля 2015 года. Для достижения отметки в 183 тысяч подписчиков юной австралийке понадобилось 210 публикаций.
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10-летняя австралийка Райли Дайри повторяет наряды звезд шоу-бизнеса, облачаясь в подручные средства. На Instagram девочки подписаны уже почти 200 тысяч человек. Райли...
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