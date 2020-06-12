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Заготовка веников по правилам

12.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Заготовка веников по правилам

В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов, бесплатно, осуществлять заготовку бересты и веток деревьев, для удовлетворения собственных нужд.

Согласно статьи 79 Лесного кодекса Республики Беларусь заготовку веников разрешено осуществлять:

со срубленных деревьев в местах, где ведется рубка леса;

с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки.

можно заготавливать веники в течение года с применением механических приспособлений (нож, секатор).

Заготовка веников со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса.

Заготовка веников с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева.

Госинспектор

Мстиславской МРИ ОЖ и РМ      Фамин Сергей Юрьевич

 
 
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Заготовка веников по правилам В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь граждане имеют право свободно находиться на территории
 
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