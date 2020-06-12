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Назван способ, как отказаться от сладкого за неделю
Источник материала: ОНТ
О том, как отучить себя от привычки постоянно есть сладкое всего за одну неделю, рассказал шведский диетолог Фредерик Паулун. Об этом
По мнению специалиста, сначала необходимо отказаться от продуктов, содержащих быстрые углеводы. К ним относятся выпечка, сладкое и даже фрукты с ягодами.
Однако буквально через несколько недель ягоды и фрукты можно будет есть снова.
Чтобы отказ от сладкого не причинял дискомфорта, необходимо больше двигаться, пить побольше воды, избегать стресса, высыпаться, а также включать в рацион побольше белковой пищи.
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О том, как отучить себя от привычки постоянно есть сладкое всего за одну неделю, рассказал шведский диетолог Фредерик Паулун. Об этом сообщает РИА Новости. По...
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