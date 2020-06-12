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Назван способ, как отказаться от сладкого за неделю

12.06.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван способ, как отказаться от сладкого за неделю
О том, как отучить себя от привычки постоянно есть сладкое всего за одну неделю, рассказал шведский диетолог Фредерик Паулун. Об этом сообщает РИА Новости. 

По мнению специалиста, сначала необходимо отказаться от продуктов, содержащих быстрые углеводы. К ним относятся выпечка, сладкое и даже фрукты с ягодами.  

Однако буквально через несколько недель ягоды и фрукты можно будет есть снова. 


Чтобы отказ от сладкого не причинял дискомфорта, необходимо больше двигаться, пить побольше воды, избегать стресса, высыпаться, а также включать в рацион побольше белковой пищи.


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О том, как отучить себя от привычки постоянно есть сладкое всего за одну неделю, рассказал шведский диетолог Фредерик Паулун. Об этом сообщает РИА Новости.  По...
 
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