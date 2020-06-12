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Шэрон Стоун рассказала, как оказалась на волосок от смерти

12.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как выяснилось в последнем интервью Стоун, сделанном во время записи подкаста Films to Be Buried With, иногда серьезная опасность может подстерегать тебя даже в родных стенах. Причем, в случае актрисы речь идет об обычном природном явлении — ударе молнии, который настиг ее прямо в ее особняке, пишет Hello.


Фото: kinopoisk.ru

Вот как сама Шэрон описала этот инцидент, произошедший несколько лет назад, журналисту:

— Я наполняла утюг водой, и делала это в специальном колодце, который расположен во дворе моего дома. Одну руку я держала на кране, а вторую -на утюге, и в этот момент в колодец ударила молния, она прошла прямо сквозь воду. Меня подбросило, я пролетела мимо находящейся рядом кухни и ударилась о холодильник. Я была в шоке.

К счастью, рядом находилась моя мама, и она быстро привела меня в чувство. Я была в очень странном состоянии, мама буквально затащила меня в машину, и мы тут же поехали в больницу делать ЭКГ, на которой стало видно, что электричество прошло прямо через мое тело. Из-за этого я потом еще в течение 10 дней постоянно делала электрокардиограммы.

 
 
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