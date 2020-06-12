«Брать штурмом»: Лукашенко поручил в 2-3 года решить проблему переработки мусора

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Полоцк (Витебская область) поднял проблему сбора и переработки мусора, передает БЕЛТА .

«Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься», – отметил белорусский лидер и потребовал решить проблему в ближайшие 2-3 года.

«Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление», – подчеркнул Лукашено и в качестве примера привел Швейцарию, в которой 80-90% некоторых видов отходов перерабатывается. «А мы к 50% подойти не можем», – посетовал президент.