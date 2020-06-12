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Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

12.06.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В пятничном графике Президента командировка в Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

Традиционно конец рабочей недели глава государства проводит в поездках по регионам. Основное внимание сегодня – вопросам ЖКХ. Александр Лукашенко провел большое совещание по развитию этой сферы. Пришло время расставить все точки над «i». Президент призвал не отмахиваться от проблем людей и устранить все недостатки.

Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

Несмотря на проделанную работу (три года назад сферу решили серьезно реформировать) – план действий закреплён в директиве № 7, основная часть обращений белорусов по-прежнему связана с нареканиями в адрес ЖКХ. Люди часто бывают недовольны качеством капремонта, благоустройства – волнуют разные темы. Так вот индикатором качества работы коммунальщиков, по мнению Президента, должна стать оценка обычного человека.

Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что греха таить, постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство. Поэтому месяц тому назад в плане контроля за выполнением моих поручений было определено это совещание. Это решение не вчерашнего дня. По-моему, в 2017 году мы проводили масштабное совещание. Мы тогда приняли ряд кардинальных решений по совершенствованию функционирования ЖКХ. Пора вернуться, опять же, в плане контроля за исполнением принятых нами с вами решений, посмотреть на них и, если нужно, откорректировать некоторые направления функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Вот прелюдия и «конспирология» того вопроса, который мы сегодня будем рассматривать.

Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

Почему «конспирология»? Так образно называю, потому что период предвыборный. Любое заявление, действия, шаги Президента сейчас рассматриваются «альтернативщиками» под увеличительным стеклом, под лупой, и везде ищут какие-то подводные камни. Никаких подводных камней, просто нам нужно заниматься этим вопросом. Очень важный вопрос, волнующий наших людей. Мы и впредь этим вопросом будем заниматься. И в коровники будем ходить, и свиноматок будем смотреть, и бройлерных кур и кур-несушек будем смотреть. Поэтому мы всеми этими вопросами будем заниматься.

Но прежде всего сегодня ЖКХ. Эта тема продиктована жизнью. Как сказал, практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами, и то, насколько люди довольны их качеством и доступностью, напрямую влияет на настроение в нашем обществе.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. В пятничном графике Президента командировка в Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно конец рабочей недели глава...
 
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