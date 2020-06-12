В Слуцком районе мужчина ранил ножом участкового милиционера

Источник материала: ОНТ

10 июня в одной из деревень Слуцкого района 32-летний мужчина напал на участкового милиционера и ранил его ножом. Об этом информирует пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Правоохранитель пришел к жителю Слуцкого района домой, чтобы доставить его в ИВС и далее отправить в лечебно-трудовой профилакторий. Хозяин дома был пьян и достал нож, угрожая милиционеру.

Участковый попросил мужчину выйти на улицу, чтобы родственники агрессора случайно не пострадали. В этот момент сельчанин бросился в окно, разбив стекло, и попытался сбежать.

Инспектор догнал убегающего мужчину и попытался его задержать, сельчанин начал угрожать ножом. Участковый получил незначительное ранение руки, но выбил оружие. После на нападавшего были надеты наручники.





Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что сельчанин ранее был судим за подобные преступления: нападал на милиционера в деревне и ударял оперативника в райотделе милиции. Также житель Слуцкого района более 40 раз привлекался к административной ответственности за злоупотребление алкоголем.

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