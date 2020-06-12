Два корги застряли в проеме клетки и стали звездами соцсетей

Источник материала: ОНТ

Корги – одни из самых забавных и смешных собак, которые часто попадают в нелепые ситуации. В сети набирает популярность ролик, на котором два корги застряли в проеме клетки, пишет ridus.ru.

На видео два пса одновременно пытаются забраться в клетку по команде хозяйки. Действия корги сопровождаются закадровым смехом. В конце концов питомцы благополучно устраиваются в клетке. Правда, забраться в нее им удалось с трудом.

Видео быстро стало вирусным. За день ролик набрал в Instagram почти 200 тысяч просмотров.

ФОТО: madmax_fluffyroad / Instagram

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