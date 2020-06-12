|
Два корги застряли в проеме клетки и стали звездами соцсетей
Источник материала: ОНТ
Корги – одни из самых забавных и смешных собак, которые часто попадают в нелепые ситуации. В сети набирает популярность ролик, на котором два корги застряли в проеме клетки,
На видео два пса одновременно пытаются забраться в клетку по команде хозяйки. Действия корги сопровождаются закадровым смехом. В конце концов питомцы благополучно устраиваются в клетке. Правда, забраться в нее им удалось с трудом.
Видео быстро стало вирусным. За день ролик набрал в Instagram почти 200 тысяч просмотров.
ФОТО: madmax_fluffyroad / Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корги – одни из самых забавных и смешных собак, которые часто попадают в нелепые ситуации. В сети набирает популярность ролик, на котором два корги застряли в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)