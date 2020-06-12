Ставки по длинным вкладам в рублях не растут. Варианты для тех, кому нужен депозит на два-три года

Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в национальной валюте пока приостановили свой рост, достигнув рекордной отметки в 13,5% годовых в мае. FINANCE.TUT.BY тем не менее заметил некоторые колебания на рынке и представляет актуальные цифры и самые выгодные вклады в каждом из банков на сегодняшний день.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация о ставках по состоянию на пятницу, 12 июня, на 10.30

Беларусбанк в этом месяце решил «снять» по 0,75% годовых у двух- и трехгодичного вклада. Банк Решение забрал у вкладчиков 0,4% годовых. А вот в Идея Банке больше не получится разместить средства на 2 года. Максимальный период, на который вы можете оставить деньги в этом банке, — 18 месяцев.

Активно проявил себя Банк ВТБ , добавив 0,7% годовых ко вкладу на 3 года и 0,2% годовых — ко вкладу на 2 года.

Самая высокая ставка сегодня по-прежнему 13,5% годовых (2 и 3 года — Paritetbank ), самая низкая — 10,9% (2 года — БПС-Сбербанк ) 10,4% (3 года — МТБанк ) годовых.

Банк, депозит Срок Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 2 года 13,2% (+0,2%), 13,4% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 3 года 12,4% (+0,7%), 13,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 26 месяцев 12% (-), 12% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2, 3 года 12,6% / 12,6% (-), 12,6% / 12,6% Беларусбанк, Классик 2 года 11,7% (-0,75%), 10,95% Беларусбанк, Классик детский 3 года 11,73% (-0,75%), 10,98% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 2 года 13% (-), 13% Белинвестбанк, Личный выбор 2, 3 года 11,65% (-), 11,65% БПС-Сбербанк, Сохраняй 2, 3 года 10,9% (-), 10,9% Банк Дабрабыт, Шчодры 2 года 12,5% (-), 12,5% Банк Решение, Online-решение 24 месяца 12,5% (-0,4%), 12,1% МТБанк, МТБелки 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank, Клевер 2, 3 года 13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5% Приорбанк, Выше.net 24 месяца 13% (-), 13% Франсабанк, Верный расчет 2 года 13% (-), 13%

Банк, депозит Срок Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 2 года 13,2% (+0,2%), 13,4% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 3 года 12,4% (+0,7%), 13,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 26 месяцев 12% (-), 12% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2, 3 года 12,6% / 12,6% (-), 12,6% / 12,6% Беларусбанк, Классик 2 года 11,7% (-0,75%), 10,95% Беларусбанк, Классик детский 3 года 11,73% (-0,75%), 10,98% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 2 года 13% (-), 13% Белинвестбанк, Личный выбор 2, 3 года 11,65% (-), 11,65% БПС-Сбербанк, Сохраняй 2, 3 года 10,9% (-), 10,9% Банк Дабрабыт, Шчодры 2 года 12,5% (-), 12,5% Банк Решение, Online-решение 24 месяца 12,5% (-0,4%), 12,1% МТБанк, МТБелки 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank, Клевер 2, 3 года 13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5% Приорбанк, Выше.net 24 месяца 13% (-), 13% Франсабанк, Верный расчет 2 года 13% (-), 13%