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Ставки по длинным вкладам в рублях не растут. Варианты для тех, кому нужен депозит на два-три года

12.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в национальной валюте пока приостановили свой рост, достигнув рекордной отметки в 13,5% годовых в мае. FINANCE.TUT.BY тем не менее заметил некоторые колебания на рынке и представляет актуальные цифры и самые выгодные вклады в каждом из банков на сегодняшний день.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация о ставках по состоянию на пятницу, 12 июня, на 10.30

Беларусбанк в этом месяце решил «снять» по 0,75% годовых у двух- и трехгодичного вклада. Банк Решение забрал у вкладчиков 0,4% годовых. А вот в Идея Банке больше не получится разместить средства на 2 года. Максимальный период, на который вы можете оставить деньги в этом банке, — 18 месяцев.

Активно проявил себя Банк ВТБ, добавив 0,7% годовых ко вкладу на 3 года и 0,2% годовых — ко вкладу на 2 года.

Самая высокая ставка сегодня по-прежнему 13,5% годовых (2 и 3 года — Paritetbank), самая низкая — 10,9% (2 года — БПС-Сбербанк) 10,4% (3 года — МТБанк) годовых.

Банк, депозит

Срок

Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 2 года 13,2% (+0,2%), 13,4%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 3 года 12,4% (+0,7%), 13,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

26 месяцев

12% (-), 12%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2, 3 года

12,6% / 12,6% (-), 12,6% / 12,6%

Беларусбанк,

Классик

2 года

11,7% (-0,75%), 10,95%

Беларусбанк,

Классик детский

3 года

11,73% (-0,75%), 10,98%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

2 года

13% (-), 13%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2, 3 года

11,65% (-), 11,65%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

2, 3 года

10,9% (-), 10,9%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

2 года

12,5% (-), 12,5%

Банк Решение,

Online-решение

24 месяца

12,5% (-0,4%), 12,1%

МТБанк,

МТБелки

36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,

Клевер

2, 3 года

13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%

Приорбанк,

Выше.net

24 месяца

13% (-), 13%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

13% (-), 13%

Банк, депозит

Срок

Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 2 года 13,2% (+0,2%), 13,4%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 3 года 12,4% (+0,7%), 13,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

26 месяцев

12% (-), 12%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2, 3 года

12,6% / 12,6% (-), 12,6% / 12,6%

Беларусбанк,

Классик

2 года

11,7% (-0,75%), 10,95%

Беларусбанк,

Классик детский

3 года

11,73% (-0,75%), 10,98%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

2 года

13% (-), 13%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2, 3 года

11,65% (-), 11,65%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

2, 3 года

10,9% (-), 10,9%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

2 года

12,5% (-), 12,5%

Банк Решение,

Online-решение

24 месяца

12,5% (-0,4%), 12,1%

МТБанк,

МТБелки

36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,

Клевер

2, 3 года

13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%

Приорбанк,

Выше.net

24 месяца

13% (-), 13%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

13% (-), 13%

 
 
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Ставки по длинным депозитам в национальной валюте пока приостановили свой рост, достигнув рекордной отметки в 13,5% годовых в мае.
 
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