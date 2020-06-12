Ставки по длинным вкладам в рублях не растут. Варианты для тех, кому нужен депозит на два-три года
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Источник материала:
Tut.by
Ставки по длинным депозитам в национальной валюте пока приостановили свой рост, достигнув рекордной отметки в 13,5% годовых в мае. FINANCE.TUT.BY тем не менее заметил некоторые колебания на рынке и представляет актуальные цифры и самые выгодные вклады в каждом из банков на сегодняшний день. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Информация о ставках по состоянию на пятницу, 12 июня, на 10.30
в этом месяце решил «снять» по 0,75% годовых у двух- и трехгодичного вклада. Беларусбанк забрал у вкладчиков 0,4% годовых. А вот в Банк Решение больше не получится разместить средства на 2 года. Максимальный период, на который вы можете оставить деньги в этом банке, — 18 месяцев. Идея Банке
Активно проявил себя
, добавив 0,7% годовых ко вкладу на 3 года и 0,2% годовых — ко вкладу на 2 года. Банк ВТБ
Самая высокая ставка сегодня по-прежнему 13,5% годовых (2 и 3 года —
), самая низкая — 10,9% (2 года — Paritetbank ) 10,4% (3 года — БПС-Сбербанк ) годовых. МТБанк
Банк, депозит
Срок
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2 года
13,2% (+0,2%), 13,4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
3 года
12,4% (+0,7%), 13,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
26 месяцев
12% (-), 12%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2, 3 года
12,6% / 12,6% (-), 12,6% / 12,6%
Беларусбанк,
Классик
2 года
11,7% (-0,75%), 10,95%
Беларусбанк,
Классик детский
3 года
11,73% (-0,75%), 10,98%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2 года
13% (-), 13%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2, 3 года
11,65% (-), 11,65%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
2, 3 года
10,9% (-), 10,9%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
12,5% (-), 12,5%
Банк Решение,
Online-решение
24 месяца
12,5% (-0,4%), 12,1%
МТБанк,
МТБелки
36 месяцев
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер
2, 3 года
13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%
Приорбанк,
Выше.net
24 месяца
13% (-), 13%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
13% (-), 13%
Банк, депозит
Срок
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2 года
13,2% (+0,2%), 13,4%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
3 года
12,4% (+0,7%), 13,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
26 месяцев
12% (-), 12%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2, 3 года
12,6% / 12,6% (-), 12,6% / 12,6%
Беларусбанк,
Классик
2 года
11,7% (-0,75%), 10,95%
Беларусбанк,
Классик детский
3 года
11,73% (-0,75%), 10,98%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2 года
13% (-), 13%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2, 3 года
11,65% (-), 11,65%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
2, 3 года
10,9% (-), 10,9%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
12,5% (-), 12,5%
Банк Решение,
Online-решение
24 месяца
12,5% (-0,4%), 12,1%
МТБанк,
МТБелки
36 месяцев
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер
2, 3 года
13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%
Приорбанк,
Выше.net
24 месяца
13% (-), 13%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
13% (-), 13%
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Ставки по длинным депозитам в национальной валюте пока приостановили свой рост, достигнув рекордной отметки в 13,5% годовых в мае.
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