Макей: рассчитываем на продуктивные переговоры с ЕС по соглашениям

Источник материала: Ежедневник

11 июня Макей принял участие в видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза и стран-участниц «Восточного партнерства». Об этом сообщает МИД Беларуси.

Макей отметил, что для Беларуси одним из значительных результатов «Восточного партнерства» стало подписание с Евросоюзом соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Эти соглашения вступают в силу 1 июля.

В качестве следующих шагов, дипломаты ожидают переговоры с Евросоюзом по таможенному и рамочному соглашениям. Помимо этого, глава белорусского МИД подтвердил, что Минск является приверженцем видения ВП как не конфронтационной инициативы, нацеленной на формирование пространства мира, стабильности и процветания в регионе.

Дипломат также высказал мнение о том, что «Восточное партнерство» должно отвечать потребностям и амбициям каждого партнера. Высоко оценивая сотрудничество с ЕС в условиях пандемии, министр выразил надежду на поддержку в процессе вступления в ВТО.