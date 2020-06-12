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Макей: рассчитываем на продуктивные переговоры с ЕС по соглашениям

12.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

11 июня Макей принял участие в видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза и стран-участниц «Восточного партнерства». Об этом сообщает МИД Беларуси.

Макей отметил, что для Беларуси одним из значительных результатов «Восточного партнерства» стало подписание с Евросоюзом соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Эти соглашения вступают в силу 1 июля.  

В качестве следующих шагов, дипломаты ожидают переговоры с Евросоюзом по таможенному и рамочному соглашениям. Помимо этого, глава белорусского МИД подтвердил, что Минск является приверженцем видения ВП как не конфронтационной инициативы, нацеленной на формирование пространства мира, стабильности и процветания в регионе.

Дипломат также высказал мнение о том, что «Восточное партнерство» должно отвечать потребностям и амбициям каждого партнера. Высоко оценивая сотрудничество с ЕС в условиях пандемии, министр выразил надежду на поддержку в процессе вступления в ВТО.

 
Теги: Минск
 
 
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11 июня Макей принял участие в видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза и стран-участниц «Восточного партнерства». Об этом сообщает МИД Беларуси.
 
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