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Истощённого льва спасли из цирка во Франции

12.06.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Из цирка во французском Веронве спасли истощенного льва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Жалоба о жестоком обращении поступила от организации по защите прав животных. Как выяснилось, у администрации развлекательного заведения на льва не было лицензии. Как он оказался в цирке, пока неизвестно.

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Зверя доставили в приют. Сейчас ему оказывают помощь ветеринары.

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Животное сильно пострадало, о чем говорят состояние зубов, многочисленные раны и низкий вес. 116 килограммов – всего половина средней массы тела взрослого хищника.

Истощённого льва спасли из цирка во Франции

Сотрудники приюта надеются, что вскоре их нового подопечного можно будет отправить в заповедник в Южной Африке.

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Новости Франции. Из цирка во французском Веронве спасли истощенного льва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жалоба о жестоком обращении поступила от...
 
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