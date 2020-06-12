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Истощённого льва спасли из цирка во Франции
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Из цирка во французском Веронве спасли истощенного льва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жалоба о жестоком обращении поступила от организации по защите прав животных. Как выяснилось, у администрации развлекательного заведения на льва не было лицензии. Как он оказался в цирке, пока неизвестно.
Зверя доставили в приют. Сейчас ему оказывают помощь ветеринары.
Животное сильно пострадало, о чем говорят состояние зубов, многочисленные раны и низкий вес. 116 килограммов – всего половина средней массы тела взрослого хищника.
Сотрудники приюта надеются, что вскоре их нового подопечного можно будет отправить в заповедник в Южной Африке.
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Новости Франции. Из цирка во французском Веронве спасли истощенного льва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жалоба о жестоком обращении поступила от...
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