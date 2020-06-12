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На водоёме в деревне Шищицы утонула молодая жительница Слуцкого района

12.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сегодня водолазы извлекли из воды тело жительницы Слуцкого района 1994 года. Трагедия случилась накануне, сообщил SG председатель председатель Слуцкой районной организации ОСВОД Олег Рудницкий.

Со слов очевидцев, 11 июня на берегу пожарного водоёма отдыхала компания, молодые люди выпивали, в какой-то момент девушка сказала, что очень хорошо плавает и собирается переплыть водоём.

Когда молодой человек увидел, что девушка начала тонуть, он попытался сам найти и достать её из воды. Только после этого отдыхающие позвонили в милицию.

Это первый случай гибели случчан на воде в текущем году. Ранее SG сообщал, что на границе Слуцкого и Солигорского районов утонул пожилой рыбак, житель Солигорска.

Наступила жаркая погода, многие отправились отдыхать к водоёмам. ОСВОД в очередной раз напоминает:

купаться необходимо только в разрешённых для этого местах (их на Случчине два - это пляж в 11 городке и водохранилище «Руднянское»). И крайне важно - купаться исключительно в трезвом состоянии.

За последние годы в Слуцком районе не было ни одного случая утопления трезвых граждан в разрешённых для купания местах.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Сегодня водолазы извлекли из воды тело жительницы Слуцкого района 1994 года. Трагедия случилась накануне, сообщил SG председатель председатель Слуцкой районной...
 
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