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Стадиону «Динамо» – 86 лет!

12.06.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стадиону «Динамо» – 86 лет!

Сегодня исполняется 86 лет со дня открытия главной спортивной арены Беларуси – стадиона «Динамо».

С 1934 года арена приняла немало крупнейших спортивных турниров. После масштабной реконструкции стадион получил четвертую категорию УЕФА. На «Динамо» проходили церемонии открытия и закрытия II Европейских игр. Белорусская арена стала местом проведения исторического легкоатлетического матча Европа-США. Стадион по праву является символом спортивной жизни Беларуси. Здесь футбольная сборная, минское «Динамо» и БАТЭ одерживали невероятные победы, которые спустя годы остаются в памяти болельщиков. Открытие стадиона после пятой самой масштабной реконструкции состоялось 21 июня 2018 года. Тогда же «Динамо» была присвоена первая категория Всемирной легкоатлетической ассоциации. А в следующем году арена примет европейскую Суперлигу по лёгкой атлетике. 


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Сегодня исполняется 86 лет со дня открытия главной спортивной арены Беларуси – стадиона «Динамо». С 1934 года арена приняла немало крупнейших спортивных турниров....
 
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