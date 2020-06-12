Школьный библиотекарь пришла на пикет и выложила фото с тапком. Теперь говорит о давлении на работе

Источник материала: Tut.by

Библиотекарь светлогорской школы № 10 Юлия сходила на пикет по сбору подписей в пользу Светланы Тихановской, там сделала фото с тапком и разместила его в соцсети. Теперь, рассказывает TUT.BY девушка, на нее оказывает давление руководство школы.



Фото: сообщество во Вконтакте «Светлогорск обо всем»

31 мая в Светлогорске у ТЦ «Березка» прошел пикет по сбору подписей за Тихановскую. Туда пришла и 21-летняя библиотекарь местной школы Юлия Дудко.

Она оставила свою подпись за претендента, а затем сфотографировалась с огромным тапком — символом команды Тихановских, фото разместила у себя на странице во Вконтакте.

В понедельник Юлю в кабинет вызвала директор школы, в которой работает девушка, Людмила Драпеза.

— Мне сказали, что я позорю школу, что у меня неправильная гражданская позиция, плохое воспитание — и если я не удалю фото, то моя дальнейшая работа в этой школе под вопросом. Директор сказала, что у нее уже есть новый кандидат на место библиотекаря: с двумя дипломами, а главное — с правильной для государственного учреждения гражданской позицией. Между тем до окончания моего контракта еще почти год.

Светлогорский правозащитник Елена Маслюкова (когда-то она также работала в этой школе и была уволена, как говорила сама учитель, «за инакомыслие») составила заявление в районную прокуратуру с просьбой провести проверку по фактам запугивания и давления на молодую сотрудницу. Прокуратура перенаправила обращение в райисполком. Ответа девушка пока не получила.

После этого Юлю снова вызвала директор, снова был разговор. В этот раз сотрудница записала его на диктофон.



Людмила Драпеза. Фото: сайт школы

«Директор мне сказала, что она — человек с выверенной гражданской позицией, и такие, как я, ее не победят, она, мол, и на пенсии будет стоять против таких, как я. Потому, мол, что она прочно стоит двумя ногами на своей земле, деревья сажает, знает, что такое День леса, ремонтирует дороги вместе с детьми. А такие, как я, сказала она, „только лают под „Березками““. Драпеза мне сказала, что она не нарушит законодательство — но я все равно там больше не буду работать, просто сделано все будет по закону. Потому, мол, что с такими, как я, дети нашей школы не должны взаимодействовать — они должны видеть перед собой патриотов», — вспоминает Юлия.

Также директор напомнила молодой сотруднице, как несколько лет назад за ту самую «неправильную гражданскую позицию» она даже уволила «учителя года» Елену Маслюкову,

«Она действительно была именно тем директором, который уволил „учителя года“. Вот и мне напомнили, что Маслюкову уволили потому, что у нее тоже не было той необходимой школе гражданской позиции. Она, мол, даже позволяла себе обсуждать с детьми „то, что они слышать не должны“: в это время шли события, связанные со свержением Януковича в Украине, и это они обсуждали — недопустимое, мол, свободомыслие с детьми 16−17 лет, которые еще многого не понимают».

Людмила Драпеза 12 марта прокомментировала ситуацию TUT.BY. Мы сообщили директору, что разговор с библиотекарем ею записывался — и эта запись есть в редакции.

По словам Драпезы, увольнять библиотекаря за то, что ее гражданская позиция не соответствует положенной работающему в государственном учреждении образования, она не собирается. И никакого давления, как говорит Юлия, на нее, мол, не оказывается.

— Я всего лишь описывала ситуацию, что ко мне на работу просится человек со специальным образованием библиотекаря, а вы, [Юлия], если хотите, можете работать дальше бухгалтером. (У Юлии экономическое образование. — Прим. TUT.BY). Она сказала, что ее все устраивает. Тогда я сказала: «Хорошо, идите работайте». Кто-нибудь на аудиозаписи слышит давление? Мне интересно, откуда взялось слово «давление»? Я трижды повторяла: не волнуйтесь, вы на контракте, вы защищены. У меня нет намерения увольнять ее.

Пока Юлия продолжает работать на позиции библиотекаря.

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