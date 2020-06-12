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Школьный библиотекарь пришла на пикет и выложила фото с тапком. Теперь говорит о давлении на работе
Источник материала: Tut.by
Библиотекарь светлогорской школы № 10 Юлия сходила на пикет по сбору подписей в пользу Светланы Тихановской, там сделала фото с тапком и разместила его в соцсети. Теперь, рассказывает TUT.BY девушка, на нее оказывает давление руководство школы.
31 мая в Светлогорске у ТЦ «Березка» прошел пикет по сбору подписей за Тихановскую. Туда пришла и 21-летняя библиотекарь местной школы Юлия Дудко.
Она оставила свою подпись за претендента, а затем сфотографировалась с огромным тапком — символом команды Тихановских, фото разместила у себя на странице во Вконтакте.
В понедельник Юлю в кабинет вызвала директор школы, в которой работает девушка, Людмила Драпеза.
— Мне сказали, что я позорю школу, что у меня неправильная гражданская позиция, плохое воспитание — и если я не удалю фото, то моя дальнейшая работа в этой школе под вопросом. Директор сказала, что у нее уже есть новый кандидат на место библиотекаря: с двумя дипломами, а главное — с правильной для государственного учреждения гражданской позицией. Между тем до окончания моего контракта еще почти год.
Светлогорский правозащитник Елена Маслюкова (когда-то она также работала в этой школе и была уволена, как говорила сама учитель, «за инакомыслие») составила заявление в районную прокуратуру с просьбой провести проверку по фактам запугивания и давления на молодую сотрудницу. Прокуратура перенаправила обращение в райисполком. Ответа девушка пока не получила.
После этого Юлю снова вызвала директор, снова был разговор. В этот раз сотрудница записала его на диктофон.
«Директор мне сказала, что она — человек с выверенной гражданской позицией, и такие, как я, ее не победят, она, мол, и на пенсии будет стоять против таких, как я. Потому, мол, что она прочно стоит двумя ногами на своей земле, деревья сажает, знает, что такое День леса, ремонтирует дороги вместе с детьми. А такие, как я, сказала она, „только лают под „Березками““. Драпеза мне сказала, что она не нарушит законодательство — но я все равно там больше не буду работать, просто сделано все будет по закону. Потому, мол, что с такими, как я, дети нашей школы не должны взаимодействовать — они должны видеть перед собой патриотов», — вспоминает Юлия.
Также директор напомнила молодой сотруднице, как несколько лет назад за ту самую «неправильную гражданскую позицию» она даже
«Она действительно была именно тем директором, который уволил „учителя года“. Вот и мне напомнили, что Маслюкову уволили потому, что у нее тоже не было той необходимой школе гражданской позиции. Она, мол, даже позволяла себе обсуждать с детьми „то, что они слышать не должны“: в это время шли события, связанные со свержением Януковича в Украине, и это они обсуждали — недопустимое, мол, свободомыслие с детьми 16−17 лет, которые еще многого не понимают».
Людмила Драпеза 12 марта прокомментировала ситуацию TUT.BY. Мы сообщили директору, что разговор с библиотекарем ею записывался — и эта запись есть в редакции.
По словам Драпезы, увольнять библиотекаря за то, что ее гражданская позиция не соответствует положенной работающему в государственном учреждении образования, она не собирается. И никакого давления, как говорит Юлия, на нее, мол, не оказывается.
— Я всего лишь описывала ситуацию, что ко мне на работу просится человек со специальным образованием библиотекаря, а вы, [Юлия], если хотите, можете работать дальше бухгалтером. (У Юлии экономическое образование. — Прим. TUT.BY). Она сказала, что ее все устраивает. Тогда я сказала: «Хорошо, идите работайте». Кто-нибудь на аудиозаписи слышит давление? Мне интересно, откуда взялось слово «давление»? Я трижды повторяла: не волнуйтесь, вы на контракте, вы защищены. У меня нет намерения увольнять ее.
Пока Юлия продолжает работать на позиции библиотекаря.
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Библиотекарь светлогорской школы № 10 Юлия сходила на пикет по сбору подписей в пользу Светланы Тихановской, там сделала фото с тапком и разместила его в соцсети....
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