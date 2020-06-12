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Невероятно трогательно: собака каждый день провожает и встречает свою хозяйку со школьного автобуса

12.06.2020 16:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невероятно трогательно: собака каждый день провожает и встречает свою хозяйку со школьного автобуса

В провинции Хэнань (Китай) верный пес ежедневно провожает и встречает свою маленькую хозяйку до школьного автобуса, пишет esquire.ru. 

Ежедневный «ритуал» питомца попал на видео. Собака покорила пользователей сети.  


Пес искренне радуется, когда девочка выходит из автобуса. На кадрах видно, как собаку переполняют эмоции. Она даже встает на ступеньки автобуса и радостно виляет хвостом.

ФОТО: pixabay.com

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В провинции Хэнань (Китай) верный пес ежедневно провожает и встречает свою маленькую хозяйку до школьного автобуса, пишет esquire.ru.  Ежедневный «ритуал» питомца...
 
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