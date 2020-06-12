Невероятно трогательно: собака каждый день провожает и встречает свою хозяйку со школьного автобуса

Источник материала: ОНТ

В провинции Хэнань (Китай) верный пес ежедневно провожает и встречает свою маленькую хозяйку до школьного автобуса, пишет esquire.ru.

Ежедневный «ритуал» питомца попал на видео. Собака покорила пользователей сети.





Пес искренне радуется, когда девочка выходит из автобуса. На кадрах видно, как собаку переполняют эмоции. Она даже встает на ступеньки автобуса и радостно виляет хвостом.

ФОТО: pixabay.com

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