Лукашенко о деле Белгазпромбанка: Задержаны 15 человек. Там слитки золота, картины, $800 тыс, все принесли сразу

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия», – рассказал Лукашенко журналистам в ходе рабочей поездки в Витебскую область в пятницу.

Александр Лукашенко прокомментировал и действия бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который претендует на пост президента:

«Этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет. Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», – сказал глава государства.

По его словам, есть полная информация, что «это его были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа «Приватлизинга».

« Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне.. . Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы»

По информации президента, по делу Белагазпромбанка задержано примерно 15 человек. «Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», – сказал Лукашенко

Александр Лукашенко предложил задать соответствующему человеку вопрос, почему он пошел в президенты. «Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», – заявил белорусский лидер.

Глава государства добавил, что этот человек сейчас «кричит: причастен – не причастен, власти давят на кого-то...». «Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то...», – отметил Александр Лукашенко.

« Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось»

«И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем», – сказал президент.

Он заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. «Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны», – отметил Александр Лукашенко.

« Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было»

Александр Лукашенко добавил, что попросил одного из членов Правительства сказать упомянутому человеку: «Правда и только правда! Второе – все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет».«А Председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен», – резюмировал президент.



Действующие члены правления Белгазпромбанка, к которым обратился Myfin.by, от комментариев отказались.



Напомним, вчера в головном офисе Белгазпромбанка прошел обыск . Как сообщили в Комитете госконтроля, ДФР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

Кроме того, стало известно, что Надежда Ермакова может стать новым председателем правления Белгазпромбанка. Ранее Надежда Ермакова занимала должность председателя правления Национального банка Беларуси с 2011 по 2014 год. Как сообщает TUT.BY, Нацбанк может заменить весь менеджмент банка.

