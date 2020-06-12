Изменения в поведении - признак болезни. Врач объясняет, как проявляется старение

Источник материала: Tut.by

Организм человека начинает стареть примерно с 45 лет, но эти изменения глазу не видны, рассказывает кандидат медицинских наук, руководитель республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич. Старение начинается не с первых морщин, а с изменения внутренних органов и систем.

Ольга НехлебоваЖурналист HEALTH.TUT.BY

Почему HEALTH.TUT.BY говорит об этом:

пожилым важно следить за своим здоровьем и регулярно наблюдаться у врача;

родственникам нужно вовремя обращать внимание на здоровье (в том числе психическое) их пожилых близких;

обществу важно понимать, что растерявшемуся, например, на улице пожилому человеку может понадобиться помощь.

Что меняется в организме с возрастом?

В первую очередь изнашивается сердечно-сосудистая система. Меняется эластичность самих сосудов, в них происходит отложение липидов, которые могут закупоривать сосуды или снижать просвет — а это уже влияет на насыщаемость крови кислородом. Из-за недостатка кровоснабжения чаще всего страдают сердце, мозг и почки.

Сердце — это мышечный мотор, и с годами его функция вне зависимости от того, есть патология или нет, ослабевает. Это часто можно определить по восприимчивости к нагрузке. Раньше у бабушки был огород на десять соток, а со временем она оставила себе небольшую грядку, потому что у нее физически не хватает сил. Функциональные возможности систем организма, которые раньше активно работали, замедляются, поэтому пожилые начинают медленнее ходить, быстрее уставать. Нередко у них появляется одышка, нарастают отеки нижних конечностей. Зачастую возникает сонливость: пожилому легко задремать даже сидя в кресле, потому что нужен отдых в течение дня.

Вторая по частоте проблема — старение мозга. Чаще всего из-за состояния сосудов со временем могут проявляться дисциркуляторные нарушения. Это достаточно серьезный синдром, при прогрессировании которого (даже если с другими органами все в порядке) человек может требовать постоянного дополнительного ухода или внимания. Например, он не может остаться один дома, так как не в состоянии объективно оценить окружающую реальность.

Изменения касаются и опорно-двигательной системы. Функциональная способность и объем движений в суставах снижаются. Иногда это приводит к тому, что человек становится малоподвижным или неподвижным. Часто до такого состояния пожилой человек невольно доводит себя сам: начали болеть суставы — он снижает активность. Но опорно-двигательная система поддерживается скелетными мышцами, а значит, их надо постоянно нагружать, заботиться об их эластичности. Суставы тоже требуют регулярной физической нагрузки: не можешь бегать — больше ходи. Если и ходить становится тяжело, стоит обратить внимание на то, нет ли лишнего веса — это большая нагрузка на суставы. В любом случае, движение — обязательно.

Страдать со временем могут и органы дыхания. Объем легких с возрастом снижается.

Может ухудшаться функция почек и печени: продукты обмена не так быстро выводятся из организма пожилого человека и накапливаются, приводя к развитию других заболеваний.

С какого возраста пора чаще ходить по врачам?

В Беларуси есть постановление Минздрава о диспансеризации населения в зависимости от возраста и заболевания. Так, еще с 45 лет условно здоровые люди должны наблюдаться у участкового врача не реже одного раза в два года. Люди, которые находятся в зоне риска (курение, алкоголь, лишний вес) и люди с хроническими заболеваниями должны делать это чаще. Когда человеку за 60, есть два сценария. При наличии хронических заболеваний врач определит обязательную кратность посещения и объем исследований. Если же вы условно здоровы, то посещать доктора нужно ежегодно. Однако важно обучаться и самому быть внимательным к своему здоровью, знать симптомы болезни и уметь их купировать, когда рядом нет медработника.

Для оценки состояния проводится специальное исследование: измеряется рост, вес, объем талии (чтобы посмотреть, нет ли абдоминального жира, который влияет на развитие сахарного диабета), применяется шкала SCORE (помогает определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний).

Пациенту рекомендуют выполнять электрокардиограмму, общий и биохимический анализ крови на содержание сахара. Обязательно возрастным пациентам назначается рентген, чтобы определить, нет ли у них проблем с туберкулезом или онкологическими заболеваниями. Проводится оценка стрессоустойчивости и психологического статуса.



фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если у пожилого ничего не болит, зачем ему идти к врачу?

У пожилого человека организм все равно меняется — и лучше эти изменения вовремя обнаружить. Так, со временем появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, который изнашивается, как и любая другая механическая система: в организме падает уровень кальция, снижается усвояемость витамина D.

У пожилых людей — особенно после 75 лет — может меняться форма скелета, теряться тонус мышечной массы, которая поддерживает скелет в физиологическом состоянии. Или еще пример — появление синдрома падения: человек идет, легкое головокружение, он теряет сознание. Жалоб на плохое самочувствие при этом не было. Синдром связан с состоянием нервной системы, опорно-двигательного аппарата — и необязательно будет проявляться болью.

Как не пропустить рак у пожилого родственника?

Если вы заметили, что пожилой родственник резко похудел и отказывается от пищи, у него в кале, моче или при кашле появились кровянистые выделения — нужно срочно обратиться к врачу.

С возрастом нарастает риск развития онкологических заболеваний, которые носят половую дифференциацию: следите, чтобы женщины регулярно проходили консультацию маммолога и УЗИ молочной железы, мужчины — посещали уролога для проверки предстательной железы.

В последние годы возрастает количество случаев рака кишечника и легких. Для контроля за легкими человек выполняет флюорографию, а для исключения онкологии кишечника рекомендовано быть внимательным к выделениям из прямой кишки, задержкам стула и обязательно выполнение колоноскопии по показаниям. Также для исключения онкологии прямой кишки проводится специальный анализ на скрытую кровь в кале.

Возрастные изменения в поведении — это нормально?

Это признак болезни. Изменения могут быть совершенно разными: у одних наступает апатия (раньше они активно обсуждали с вами какие-то вопросы, а теперь перестали), у некоторых может развиться агрессия на привычные разговоры или действия, может появляться навязчивость или болтливость.

У большинства возрастных пациентов ухудшается память, быстрота реакции. На развитие деменции в 70% случаев влияет изменение сосудистого русла в мозгу — оно и приводит к психическим расстройствам.

Продолжительность жизни в мире растет, и пропорционально этому растет количество людей с деменцией, болезнью Альцгеймера. Не нужно обижаться на близких в возрасте и странности в их поведении. Возможно, им требуется ваша помощь, даже если они этого не замечают и уверяют, что с ними все в порядке.

Получается, оценивать состояние психики пожилого лучше окружающим?

Да, ведь на определенном этапе психических изменений пожилой человек сам указывает на проблему: бессонница, забывчивость, растерянность в незнакомой местности, плаксивость. Но позже, когда болезнь развивается, человек уже считает, что у него все в порядке, а вот окружающим становится понятно: что-то не так.

К психиатру пожилые люди зачастую попадают слишком поздно, когда ситуацию нельзя исправить — и главная причина в том, что мы склонны все списывать на возраст. Когда изменения в поведении замечает сам человек, он относится к ним несерьезно: «Подумаешь, ну забыл, куда убрал вещь — или куда шел». Но это первый звоночек.

Второй — это когда «странности» начинают замечать уже окружающие. Например, вы позвонили пожилой маме, а она через какое-то время в этот день спрашивает, почему вы ее не набрали. В таком состоянии люди часто теряются в незнакомой обстановке: вышел пожилой человек из трамвая не на своей остановке — и у него началась паника. Прохожие могут даже не обратить на это внимания.

Все списывается на возраст, пока не достигнет масштабов катастрофы: пожилой человек начинает уходить из дома и теряться, забывает выключить на кухне газ. Но ситуацию изменить можно, если с человеком начать заниматься вовремя, отвести его к врачу.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что помогает от старения?

Волшебной таблетки от старости нет. Помочь себе может только сам человек, придерживаясь здорового образа жизни.

К сожалению, у нас чаще выбирают путь приема лекарств (которые иногда сами себе и назначают). Избыточное потребление лекарственных средств (полипрагмазия) — это бич старения: если человек принимает уже пять препаратов, то увеличение этого числа еще хотя бы на одно лекарство ведет к увеличению риска смертности на 20%.

Как можно помочь пожилым родственникам?

Пожилой человек не всегда может пойти в аптеку и купить лекарства. Регулярно спрашивайте, есть ли у него все препараты для базовой терапии. Проверяйте, как пожилой человек их принимает. Иногда он не может вспомнить, выпил сегодня препарат или нет. Организуйте удобные таблетницы, помогите распределить препараты на неделю. Организуйте специальную аптечку для острых состояний. Например, у родственника ишемическая болезнь сердца или артериальная гипертензия: посоветуйтесь с лечащим врачом и закупите ему препараты для снятия сердечного приступа. Скорая помощь может приехать не сразу, да и не всегда пожилой человек захочет ее вызывать, поэтому он должен понимать, как действовать в случае приступа. Сходите на прием к врачу вместе с пожилым родственником, чтобы узнать симптомы, которые будут указывать на его критическое состояние. В последующем составьте себе опросник из 5−7 вопросов и регулярно их задавайте: «А у тебя нет отеков? А как твое давление? А зрение не ухудшается?» — они будут зависеть от болезни вашего близкого. И самое важное — обращайте внимание на то, как родственник общается с вами, на какие проблемы указывает. Не надо воспринимать это как нытье: некоторые характеристики действительно могут помочь вовремя спасти вашего близкого. Внимательно относитесь и к его поведению: если видите, что его поведение заметно изменилось — не списывайте все на возраст, лучше обратиться к врачу.

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