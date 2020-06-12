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Безвозмездно! Мингорисполком предлагает торговые и складские помещения в аренду

12.06.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мингорисполком предлагает площади в аренду за 0 рублей под обязательство создания рабочих мест.

 Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Подробный список площадей, предлагаемых в безвозмездное пользование под определенные обязательства, размещен на сайте Мингорисполкома. Предлагаются на выбор помещения как под административные цели (офис), так и склады, торговые объекты. Площадь объектов — от 10 до 363 кв. м.

По вопросам аренды можно обращаться по телефонам: (017) 200-97-71, 327-41-70, 327-47-29.
 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком предлагает площади в аренду за 0 рублей под обязательство создания рабочих мест.
 
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