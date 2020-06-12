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Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего по его вине мужчины

12.06.2020 16:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего по его вине мужчины

Российский актер Михаил Ефремов, который проходит как обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей водителя Сергея Захарова, который скончался в результате аварии, пишет РИА Новости.

По данным источника, телеканал «Москва 24» опубликовал кадры, где видно, как журналисты дождались артиста в подъезде, чтобы спросить у него, как прошел допрос по делу о сбыте наркотиков (Ефремов проходит свидетелем). Он заявил, что дал подписку о неразглашении.

Затем у артиста спросили, не желает ли он извиниться перед семьей погибшего, отметив, что у него сейчас есть такая возможность. Однако артист не высказал слов сочувствия, не раскаялся в произошедшем, он просто молча вошел в свою квартиру вместе с полицейскими, и те закрыли дверь перед представителями СМИ.

Напомним, что смертельная авария произошла в понедельник, 8 июня, на Смоленской площади. Ефремов был за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Водитель (курьер интернет-магазина) получил закрытую черепно-мозговую травму, был срочно доставлен в НИИ имени Склифосовского. Во вторник утром он умер.

В ходе экспертизы было подтверждено, что Ефремов в момент ДТП был пьян. Более того, позже стало известно, что в его крови обнаружены наркотики.

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Российский актер Михаил Ефремов, который проходит как обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей водителя Сергея Захарова,...
 
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