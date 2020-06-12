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Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

12.06.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске сегодня торжественно ввели в строй после реконструкции автомобильный мост через реку Пина, передает корреспондент БЕЛТА.

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

В церемонии приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец, руководители города и района, проектировщики, строители, пинчане.

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Реконструкция построенного более 40 лет назад путепровода, имеющего важное значение для Полесского региона, началась в апреле прошлого года и обошлась бюджету почти в Br24 млн. За это время на прежнем месте возведен практически новый мост. Строители усилили существующие фундаменты, расширили опоры, смонтировали новые пролетные строения. Длина моста осталась прежней - около 400 м. Здесь появились пешеходные и велосипедные дорожки, установлено светодиодное освещение, судовая сигнализация, две смотровые площадки, с которых открывается замечательный вид на историческую часть Пинска.

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

"Этот мост имеет огромное значение в транспортной системе города и страны в целом. Поэтому главной нашей задачей было в кратчайшие сроки провести его реконструкцию. Мост через Пину стал значимым объектом, успешно реализованным дорожной отраслью. Перед нами - самое современное сооружение, построенное в лучших традициях белорусского мостостроения, по высшим стандартам качества, с соблюдением самых современных норм и технологий. Я уверен, что он станет еще одной местной достопримечательностью", - отметил Алексей Авраменко.

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Мост соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. На время строительства для организации судоходного и автомобильного движения была создана временная объездная дорога с разводной понтонной переправой. Это техническое решение, по словам генерального директора РУП "Бреставтодор" Михаила Непочеловича, позволила сэкономить около Br4 млн бюджетных средств.

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

"Нам есть чем гордиться. Мы создали прекраснейшее инженерное сооружение, которое будет служить людям десятки лет. Кроме удобства для автомобилистов, думаю, он будет радовать гостей и жителей Пинска своим видом, архитектурой, удобством и комфортом", - сказал Михаил Непочелович.

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

"Трудно переоценить логистическое значение объекта, ведь это единственное связующее звено не только для жителей Пинска, Пинского района и Столина, но и крупнейшая транспортная артерия между Беларусью и Украиной. Ежедневно в южном направлении через мост проходит более тысячи единиц транспорта, в том числе тяжеловесного. Реконструированный мост позволит развивать новыми темпами и в новом качестве транзитный потенциал, а значит, и экономику, поднимать жизненный уровень жителей региона", - отметил председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец.

Автомобильный мост открыли после реконструкции в Пинске

Председатель Пинского гориполкома Иван Ребковец

Отличившихся на строительстве объекта строителей, проектировщиков наградили нагрудными знаками Министерства транспорта и коммуникаций, почетными грамотами Брестского областного и Пинского городского исполнительных комитетов.

Модернизация мостовых сооружений в стране продолжится. Так, в Могилевской области завершается строительство моста через Днепр, в скором времени его планируют ввести в эксплуатацию. В ближайших планах Минтранса реконструкция 12 больших мостов в разных регионах республики.

 
 
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  В Пинске сегодня торжественно ввели в строй после реконструкции автомобильный мост через реку Пина, передает корреспондент БЕЛТА. В церемонии приняли участие...
 
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