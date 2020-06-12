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В Беларуси возобновлена работа санитарной авиации

12.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси возобновлена работа санитарной авиации

Такая информация появилась в телеграм-канале Минздрава.
 
Авиациа МЧС оказала сегодня помощь Министерству здравоохранения в перевозке пострадавшего в результате взрыва на электроподстанции в Гродненской районе.
 
Сотруднику подстанции, который получил 50% ожогов тела, понадобилась помощь специалистов Республиканского ожогового центра, который расположен на базе БСМП в Минске.
 
Материал подготовлен службой информации «ГП»
Фото: Телеграм-канал Минздрава
 
Теги: Минск
 
 
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Такая информация появилась в телеграм-канале Минздрава.   Авиациа МЧС оказала сегодня помощь Министерству здравоохранения в перевозке пострадавшего в...
 
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