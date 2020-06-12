|
В Беларуси возобновлена работа санитарной авиации
12.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Такая информация появилась в телеграм-канале
Авиациа МЧС оказала сегодня помощь Министерству здравоохранения в перевозке пострадавшего в результате
Сотруднику подстанции, который получил 50% ожогов тела, понадобилась помощь специалистов Республиканского ожогового центра, который расположен на базе БСМП в Минске.
Материал подготовлен службой информации «ГП»
Фото: Телеграм-канал Минздрава
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация появилась в телеграм-канале Минздрава. Авиациа МЧС оказала сегодня помощь Министерству здравоохранения в перевозке пострадавшего в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)