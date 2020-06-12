Девушка пришла на пляж, но кое-кто попытался испортить отдых. Вот кто это был

Источник материала: Tut.by

В США девушка отмечала свой день рождения и решила пойти на пляж, но не ожидала, что там ей придется столкнуться с настоящим сопротивлением. Кое-кто был против того, чтобы девушка лежала на песке. Она сняла происходящее на видео.