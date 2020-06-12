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В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»

12.06.2020 18:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В пятницу, 12 июня, в рамках акции «Летний патруль» волонтеры ОО «БРСМ» совместно с сотрудниками Ганцевичского РОЧС побывали на городском пляже «Южный» и озере «Красное» (жд ст. Люсино). В ходе посещения данных зон отдыха они раздали памятки и другую наглядно-изобразительную продукцию отдыхающим, рассказали о правилах поведения в лесах и у воды.

В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»
В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»
В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»

Напомним, что акция «Летний патруль» способствует повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи. Проект направлен на сокращение количества пожаров на территории республики, уменьшение несчастных случаев на воде и при эксплуатации водного транспорта.

В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»
В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»
В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»

В течение июня-августа работники подразделений МЧС совместно с бойцами МООП ОО «БРСМ» проведут во всех районах области мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, гибели от них людей, несчастных случаев на воде. Будут организованы рейды в леса и на торфяники. Запланировано патрулирование официальных мест для купания и отдыха граждан.


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В пятницу, 12 июня, в рамках акции «Летний патруль» волонтеры ОО «БРСМ» совместно с сотрудниками Ганцевичского РОЧС побывали на городском
 
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