В Ганцевичском районе стартовала акция «Летний патруль»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В пятницу, 12 июня, в рамках акции «Летний патруль» волонтеры ОО «БРСМ» совместно с сотрудниками Ганцевичского РОЧС побывали на городском пляже «Южный» и озере «Красное» (жд ст. Люсино). В ходе посещения данных зон отдыха они раздали памятки и другую наглядно-изобразительную продукцию отдыхающим, рассказали о правилах поведения в лесах и у воды.









Напомним, что акция «Летний патруль» способствует повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди всех возрастных групп населения, в первую очередь детей и молодежи. Проект направлен на сокращение количества пожаров на территории республики, уменьшение несчастных случаев на воде и при эксплуатации водного транспорта.









В течение июня-августа работники подразделений МЧС совместно с бойцами МООП ОО «БРСМ» проведут во всех районах области мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, гибели от них людей, несчастных случаев на воде. Будут организованы рейды в леса и на торфяники. Запланировано патрулирование официальных мест для купания и отдыха граждан.

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