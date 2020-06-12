За три дня в Беларуси утонуло четверо детей

Источник материала: Радзiма

Первые июньские выходные принесли долгожданное тепло, да что там тепло — настоящую жару. И первые трагедии на воде. Причем в большинстве случаев пострадавшие — дети.

В воскресенье, 7 июня, в Хотимском районе утонула 16-летняя девушка. Она отдыхала на берегу Беседи вместе с другими детьми и подростками, от 7 до 16 лет. Старшие дети пошли купаться. В какой-то момент двух 14-летних ребят и девушку стало сносить течение. Оставшиеся на берегу протягивали им палку, но девушку вытащить не удалось. Ее унесло. Подростки рассказали об этом первой встречной женщине, и та уже позвонила спасателям.

Еще два ЧП случились в понедельник, 8 июня. На озере в деревне Марковичи Гомельского района 15-летний подросток днем ловил рыбу с друзьями. «Несмотря на наличие запрещающих табличек на берегу водоема, парень решил искупаться. Проплыв некоторое расстояние в холодной воде, он не смог удержаться на поверхности и утонул», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. В этот же день в Хойникском районе 14-летний житель деревни Великий Бор во время купания получил серьезную травму. «При нырянии подросток ударился головой о дно и с травмами был госпитализирован», — отметили в СК.

Во вторник, 9 июня, в Гродно во время купания на реке утонул 13-летний мальчик. Подросток купался рядом с так называемым водопадом. Вероятнее всего, его подхватило течение, и мальчик захлебнулся. Тело водолазы нашли на глубине около 3 м. В этот же день в Сморгонском районе утонула 10-летняя девочка: она пыталась спасти подругу. По предварительной информации, две девочки, 10 и 13 лет, отправились к водоему возле деревни Осиновки, никого из взрослых они не предупредили. Старшая девочка зашла в водоем по бетонным плитам, поскользнулась и упала в воду. Она не умела плавать, и ей на помощь поспешила 10-летняя девочка, которая умела плавать и уже находилась в воде. Пытаясь спасти подругу, младшая девочка утонула.

«В летние жаркие дни людей, и детей в том числе, как никогда, манят водоемы, и это понятное и оправданное желание, — говорит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Глусского РОЧС Станислав Берёзкин. — И главное здесь правило — ни в коем случае не оставлять маленьких детей у воды без присмотра даже на несколько минут. Ребенок, даже не купаясь, может оступиться, упасть, захлебнуться водой…» Напоминает Станислав Берёзкин и другие правила поведения на водоемах: купаться исключительно трезвым, в специально оборудованных для плавания местах, утром или вечером, но не в самую дневную жару, температура воды должна быть не ниже 17—19 градусов, в более холодной находиться опасно. Нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать свои силы и утонуть. Нельзя нырять в незнакомых местах. Нельзя подплывать к близко проходящим судам, лодкам и катерам. Если вас захватило течением, надо плыть вниз по течению, постепенно под небольшим углом приближаясь к берегу. Если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте. В водоемах с большим количеством водорослей плывите у самой поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если всё же руки или ноги опутываются стеблями, необходимо сделать остановку, принять положение «поплавка» и осторожно освободиться от растений.