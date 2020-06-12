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Требование властей: Ермакова должна «Белгазпромбанк»

12.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает источник Office Life, сегодня в Белгазпромбанке идет заседание правления. Два заместителя председателя правления задержаны. Требование властей — поставить Надежду Ермакову во главе Белгазпромбанка.

Требование властей: Ермакова должна «Белгазпромбанк»
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Клиенты банка с утра 12 июня жаловались на неработающий интернет-банк Белгазпромбанка, нет доступа ко всем операциям. Сотрудники банка обещают все восстановить.

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Сама Надежда Ермакова заявила: "Если надо — то я всегда, я ж человек государственный. Если есть такая необходимость, значит, надо. Надо значит надо", - цитирует finance.tut.by

Она отметила, что для нее было неожиданно получить подобное предложение.


 


— Я никогда не отдыхаю, я все время работаю. Физически работаю: участок есть, работаю, цветы, томаты, огурцы есть, все есть. И кустики. И траву кошу электрокосилкой.


О 67-летней Надежде Ермаковой известно, что она уроженка Могилевской области, выпускница БГЭУ, заслуженный экономист страны.

Работала управляющим отделения Белагропромбанка в Шклове, председателем правления АСБ «Беларусбанк», председателем правления Нацбанка. Надежда Ермакова была членом Совета республики.

 
 
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Как сообщает источник Office Life, сегодня в Белгазпромбанке идет заседание правления. Два заместителя председателя правления задержаны. Требование властей —...
 
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