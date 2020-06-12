Требование властей: Ермакова должна «Белгазпромбанк»

Клиенты банка с утра 12 июня жаловались на неработающий интернет-банк Белгазпромбанка, нет доступа ко всем операциям. Сотрудники банка обещают все восстановить.





Российский Газпромбанк «внимательно следит» за ситуацией с Белгазпромбанком

Сама Надежда Ермакова заявила: " Если надо — то я всегда, я ж человек государственный. Если есть такая необходимость, значит, надо. Надо значит надо", - цитирует finance.tut.by





Она отметила, что для нее было неожиданно получить подобное предложение.









— Я никогда не отдыхаю, я все время работаю. Физически работаю: участок есть, работаю, цветы, томаты, огурцы есть, все есть. И кустики. И траву кошу электрокосилкой.





О 67-летней Надежде Ермаковой известно, что она уроженка Могилевской области, выпускница БГЭУ, заслуженный экономист страны.





Работала управляющим отделения Белагропромбанка в Шклове, председателем правления АСБ «Беларусбанк», председателем правления Нацбанка. Надежда Ермакова была членом Совета республики.







