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Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Командировка в Полоцк в пятничном графике Президента. Традиционно, в конце рабочей недели глава государства бывает в поездках по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основное внимание сегодня – вопросам ЖКХ. Александр Лукашенко провёл большое совещание по развитию этой сферы.
К моменту окончания разговора у здания горисполкома собрались жители города. Многие хотели задать свои вопросы. Александр Лукашенко в общении никогда не отказывает. Это хорошая возможность напрямую узнать, что беспокоит белорусов. Полочане просили помощи у Президента в решении даже личных вопросов. По всем глава государства поручил разобраться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что, больных нету? Ваше счастье, что вы это пережили в феврале. А губернатор говорит, наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью, что переболел. Значит, это не только донор уже сегодня, это еще и люди, которые могут уже не опасаться ни второй волны, ни третьей.
Местная жительница:
Игорь Маркович:
Александр Лукашенко:
Игорь Маркович:
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»
Новости Беларуси. Командировка в Полоцк в пятничном графике Президента. Традиционно, в конце рабочей недели глава государства бывает в поездках по...
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