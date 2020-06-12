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Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» намерен выйти из состава Евролиги

12.06.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» намерен выйти из состава Евролиги

Один из самых популярных баскетбольных клубов Европы греческий «Панатинаикос» намерен выйти из состава участников Евролиги.

Клуб уже уведомил о своем решении руководство турнира. В официальном письме «Панатинаикос» просит расторгнуть контракт с Евролигой. Согласно действующему договору, команда должна выступать в этих международных соревнованиях еще на протяжении 5 лет. По мнению владельца греческого клуба, участие в Евролиге не приносит значимых доходов. Ранее «Панатинаикос» заявлял о желании перейти в Лигу чемпионов ФИБА. 


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Один из самых популярных баскетбольных клубов Европы греческий «Панатинаикос» намерен выйти из состава участников Евролиги. Клуб уже уведомил о своем решении...
 
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