Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 13 июня

Источник материала: ОНТ

Уже несколько дней подряд в нашей стране держится жаркая погода с локальными грозовыми дождями. Температура превышает норму почти на 10 градусов. Но в выходные дни произойдет смена процесса, и жаркая погода покинет Беларусь.

13 июня погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса с северных широт. Медленно двигаясь с севера на юг, она принесет дожди, грозы, порывистый ветер и понижение температуры.

В субботу – облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, в отдельных районах – грозы. Влажность воздуха составит от 40% по северу до 80% по востоку. Ветер северо-восточный порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью вырастет, днем существенно не изменится.

К 8 утра температура воздуха составит от +15°C по западу до +23°C градусов по юго-востоку. В середине дня будет контрастно и столбики термометров покажут от +15°C по северу до +28°C южных регионах. К вечеру температура немного понизится – от +14°C в северо-восточных районах до +25°C в юго-западных.

В воскресенье погоду будут формировать малоподвижные атмосферные фронты и неустойчивая влажная воздушная масса с севера. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах сильные с грозами. Температура воздуха ночью +11°C…+17°C, днем +16°C…+23°C; в юго-восточных районах ночью до +19°C, днем +24°C…29°C. В начале следующей недели северо-восточный ветер сменит юго-западный, и температура снова начнет повышаться. Будет снова тепло, но с грозами.

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