ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 13 июня

12.06.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 13 июня

Уже несколько дней подряд в нашей стране держится жаркая погода с локальными грозовыми дождями. Температура превышает норму почти на 10 градусов. Но в выходные дни произойдет смена процесса, и жаркая погода покинет Беларусь.

13 июня погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса с северных широт. Медленно двигаясь с севера на юг, она принесет дожди, грозы, порывистый ветер и понижение температуры.

В субботу – облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, в отдельных районах – грозы. Влажность воздуха составит от 40% по северу до 80% по востоку. Ветер северо-восточный порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью вырастет, днем существенно не изменится.

К 8 утра температура воздуха составит от +15°C по западу до +23°C градусов по юго-востоку. В середине дня будет контрастно и столбики термометров покажут от +15°C по северу до +28°C южных регионах. К вечеру температура немного понизится – от +14°C в северо-восточных районах до +25°C в юго-западных. 

В воскресенье погоду будут формировать малоподвижные атмосферные фронты и неустойчивая влажная воздушная масса с севера. Будет облачно с прояснениями.  На большей части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах сильные с грозами. Температура воздуха ночью +11°C…+17°C, днем +16°C…+23°C; в юго-восточных районах ночью до +19°C, днем +24°C…29°C. В начале следующей недели северо-восточный ветер сменит юго-западный, и температура снова начнет повышаться. Будет снова тепло, но с грозами. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже несколько дней подряд в нашей стране держится жаркая погода с локальными грозовыми дождями. Температура превышает норму почти на 10 градусов. Но в выходные дни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Полоцк  
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика